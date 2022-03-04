أنواع عقود العمل في النظام السعودي وشروط عقد العمل الجديد

أنواع عقود العمل التي تم اعتمادها في قانون العمل الذي تعمل به المملكة العربية السعودية، حيث قسمت الحكومة السعودية قانون العمل إلى اكثر من 250 مادة تتحدث جميعها عن حق العامل والواجبات المطلوبة منه تجاه العمل وصاحب مؤسسة العمل وتوضح شكل العمل القائم على المنفعة المتبادلة بين الطرفين، ومن بين جميع المواد المذكورة في نظام العمل السعودي الذي نشزته وزارة الموارد البشرية المادة التي كشفت كافة تفاصيل أنواع عقود العمل في نظام العمل السعودي، حيث تعتبر المملكة احد اكبر أسواق العمالة الوافدة في الخليج العربي بشكل عام وتبرم العقود بشكل رسمي ويتم توثيقه وحصول كل طرف على نسخة من العقد للحفاظ على مستحقات العامل وحق المؤسسة.

أنواع عقود العمل في النظام السعودي

تساعد السعودية فئات متعددة عربية وأجنبية للعمل في مجالات متنوعة بداخل الدولة، وتتمثل العقود المتاحة في نظام العمل في الآتي:

عقد عمل موسمي: يقصد بعقد العمل الموسمي بأنه يتعلق بموسم معين في العام، حيث تأتي بعض الفئات للعمل خلال موسم الحج أو أي موسم آخر وينتهي العقد بانتهاء الفترة المقررة.

يقصد بعقد العمل الموسمي بأنه يتعلق بموسم معين في العام، حيث تأتي بعض الفئات للعمل خلال موسم الحج أو أي موسم آخر وينتهي العقد بانتهاء الفترة المقررة. عقد عمل محدود: يرتبط عقد العمل المحدد بمدة زمنية معينة، حيث يتواجد الوافد لعام أو أثنين وبعد انتهاء الفترة يمكن تجديد العقد مرة أخرى.

يرتبط عقد العمل المحدد بمدة زمنية معينة، حيث يتواجد الوافد لعام أو أثنين وبعد انتهاء الفترة يمكن تجديد العقد مرة أخرى. عقد عمل غير محدود: يعتبر عقد العمل الغير محدود من أنواع العقود المميزة في السعودية وذلك لأنه لا يحدد فترة للإلغاء وينتهي العقد بالتراضي من كلا الطرفين، ويرجع السبب لوجود ذلك العقد لعدم معرفة الهيئة بميعاد انتهاء المشروع المكلف به الموظف، وعلى هذا تترك مدة الانتهاء غير مسجلة.

يعتبر عقد العمل الغير محدود من أنواع العقود المميزة في السعودية وذلك لأنه لا يحدد فترة للإلغاء وينتهي العقد بالتراضي من كلا الطرفين، ويرجع السبب لوجود ذلك العقد لعدم معرفة الهيئة بميعاد انتهاء المشروع المكلف به الموظف، وعلى هذا تترك مدة الانتهاء غير مسجلة. عقد عمل لمهمة ما: يوجد نوع من العقود مخصص لأنواع معينة من المهام وينقضي بمجرد الانتهاء المهمة بالكامل.

يوجد نوع من العقود مخصص لأنواع معينة من المهام وينقضي بمجرد الانتهاء المهمة بالكامل. عقد عمل تأهيل وتدريب: يضع نظام العمل السعودي عقد عمل للوافدين بغرض التدريب والتأهيل، فيأتي الفرد إلى الدولة بهدف الحصول على المنحة التدريبية المكونة من عدة أشهر وفور الانتهاء يعود إلى وطنه.

شروط عقد العمل الجديد