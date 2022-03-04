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عمر شويل - جدة القطاعات المشمولة بدعم ريف وطريقة الاستعلام عن الدعم الريفي 1443؛ يقوم دعم ريف بتقديم العديد من الخدمات لبعض القطاعات في المملكة السعودية، حيث تم إنشائه من قبل وزارة البيئة والمياه في المملكة السعودية لمساعدة الأسر المنتجة وربات المنازل والعاطلين عن العمل، ومن خلال التالي نوضح لكم قطاعات دعم ريف وكذلك كيفية الاستعلام عن دعم ريف وذلك عبر موقع ثقفني.

القطاعات المشمولة بدعم ريف 1443

تم تحديد بعض القطاعات من قبل وزارة المياه والزراعة التي سوف يشملها البرنامج بالدعم منها :

الأسر الريفية المنتجة للمحاصيل الزراعية.

المسؤولين عن إنتاج البن العربي.

العاملين في إنتاج الورد.

مزارعين الفاكهة الاستوائية.

العاملون في قطاع الأسماك.

صغار مربي الماشية.

العاملون في إنتاج نحل العسل.

المتخصصين في إنتاج المحاصيل البعلية.

القائمون على إنتاج الثروة الحيوانية.

طريقة الاستعلام عن دعم ريف 1443

يمكن للمستفيدين من برنامج دعم ريف الاستعلام عن الدعم الخاص بهم وذلك عن طريق الدخول إلى موقع ريف الإلكتروني واتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى رابط موقع ريف الرسمي. تسجيل الدخول بالاسم كلمة المرور. النقر على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية. تدوين رقم الهوية ورقم في الطلب في موضعهم. النقر على استعلام. سيتم ظهور صفحة تحتوي على البيانات الخاصة بك التفصيل.

موعد نزول الدعم الريفي هذا الشهر

قام برنامج دعم ريف بالإعلان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عن موعد نزول للمستفيدين حيث يتم نزول الدعم في حساب المستفيدين أول يوم من كل شهر ميلادي ويستمر حتى اليوم العاشر من الشهر الميلادي، لذلك يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن الأهلية موعد صرف الدعم وغيره من خلال الرابط الخاص البرنامج، وقد بدأ نزول الدعم هذا الشهر يوم 1 مارس الموافق الثلاثاء.

حالات إيقاف الدعم الريفي

قد يتم إيقاف الدعم الريفي في بعض الحالات من بينها :

عدم تحقيق جميع شروط البرنامج.

إذا توفي المستفيد.

في حالة عدم قدرة المستفيد على ممارسة العمل بنفسه.

قيام المستفيد بمخالفة تعليمات البرنامج.

عدم تدوين كافة البيانات المطلوبة على الموقع.

تقديم بيانات غير صحيحة.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال ما هي القطاعات المشمولة بدعم ريف وطريقة الاستعلام عن الدعم الريفي 1443، كما وضحنا لكم موعد نزول الدعم الريفي هذا الشهر وكذلك حالات إيقاف دعم ريف.