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عمر شويل - جدة طريقة تحديث بيانات الإنماء بعد تجديد الهوية 1443، تعد المعاملات البنكية هي أكثر المعاملات التي تسعى على تطوير أنظمة الأمن والأمان بشكل مستمر وسهولة الاستخدام في إدارة الحسابات البنكية ويعد مصرف الإنماء من أشهر وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية وذلك بتقديم أفضل الخدمات وسوف نتعرف على ذلك وأيضا طريقة التحديث في مصرف الإنماء.

بنك الإنماء في المملكة العربية السعودية

يعتبر بنك الإنماء في المملكة العربية السعودية من أكبر الشركات المساهمة والخاضع تحت إشراف البنك المركزي السعودي حيث يقدم خدماته آلى جميع الشركات والمؤسسات والمواطنين وذلك بأحكام الشريعة الإسلامية ويعمل على تقديم الخدمات آلى المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

طريقة تحديث البيانات الشخصية مصرف الإنماء

أتاح بنك الإنماء البوابة الإلكترونية الخاصة بالبنك بقيام العميل بتحديث البيانات الشخصية الخاصة به وذلك من خلال تسجيل الدخول على حساب البنك على الإنترنت وذلك عبر الطريقة التالية:

الذهاب آلى الموقع الرسمي للبنك.

الدخول على الخدمات.

أختيار تحديث البيانات الشخصية.

ثم تظهر صفحه بها 4 عناصر وذلك لتحديث البيانات التالية: ( البيانات الشخصية / المعلومات المالية / بيانات التوظيف / العنوان ).

تحديث البيانات الشخصية ( الجنسية / المستوى التعليمي / الإقامة ).

الضغط على التالي.

تحديث بيانات العنوان.

تحديث بيانات التوظيف ( الدخل المالي / جهة العمل / مصدر الدخل / المسمى الوظيفي ).

الضغط على التالي.

سوف تظهر رسالة بنجاح عملية تحديث البيانات.

طريقة تحديث بيانات الإنماء بعد تجديد الهوية 1443 ه

يمكن تحديث البيانات وذلك بعد تجديد الهوية على الموقع الإلكتروني لبنك الإنماء بالطريقة التالية:

الذهاب آلى موقع بنك الإنماء.

سوف يتم ظهور رسالة في الصفحة الرئيسية يوجد بها تاريخ انتهاء الهوية.

الضغط على العلامة في أسفل الرسالة.

سوف تظهر على الشاشة بتحديث الهوية.

سوف يتم الانتقال آلى صفحة جديدة.

الضغط على التحقق من الهوية.

وبذلك يكون قد قمت بالتحقق من تحديث الهوية.

فتح حساب جديد في بنك الإنماء

لمعرفة القيام بفتح حساب في بنك الإنماء وذلك بشكل إلكتروني عبر الطريقة التالية:

الذهاب آلى الموقع الرسمي لبنك الإنماء.

الضغط على حساب الأفراد.

ثم أختيار فتح حساب.

كتابة رقم الهوية للمستخدم.

الموافقة على الشروط والأحكام.

كتابة البيانات في الحساب.

ثم التأكد من هوية العميل خلال التسجيل في نظام أبشر.

تحميل تطبيق بنك الإنماء للعام

بإمكان جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك عبر الموقع الإلكتروني بفتح حساب في البنك وقد وفر البنك أيضا متابعة الحساب المصرفي للفرد عبر الجوال وذلك للتيسير على المواطن ولمعرفة التحميل في الخطوات التالية:

تحميل تطبيق بنك الإنماء الآيفون : بإمكان المستخدم تحميل تطبيق بنك الإنماء على الجوال آيفون.

تحميل تطبيق بنك الإنماء أندرويد : بإمكان المستخدم تحميل تطبيق بنك الإنماء على جهاز الجوال اندرويد.

ونكون بذلك قد قمنا بشرح عملية تحديث البيانات في بنك الإنماء وكذلك عملية فتح حساب جديد بالبنك والتطبيق الخاص لبنك الإنماء في المملكة العربية السعودية.