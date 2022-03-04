نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المقال التالي
رقم هيئة المواصفات والمقاييس، حيث تعتبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي واحدة من الهيئات الحكومية التي تهدف إلى وضع المواصفات القياسية الملائمة لجميع السلع أو الخدمات والتي يتم تداولها داخل المملكة العربية السعودية، كما تهدف الهيئة إلى وضع كافة الضوابط والقواعد المرتبطة بالمواصفات القياسية والتي يتطلب أن يتم الالتزام بها من جانب جميع الشركات والهيئات العاملة داخل السوق السعودي، بما يعمل بشكل نهائي إلي توفير منتجات ذات جودة عالية، وضبط السوق السعودي والعمل على منع الغش أو التلاعب بأي منتج يتم تقديمه في جميع المتاجر أو منافذ البيع بناءً علي اختلاف الأنواع المقدمة.
رقم هيئة المواصفات والمقاييس
وفرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم اتصال موحد خاص بها من أجل التواصل مع مسئولي الهيئة، حيث تسمح الهيئة للمستفيدين الاستفسار عن كافة الخدمات التي يتم تقديمها سواء كان ذلك من خلال التجار أو من جانب المستهلكين أو من خلال المصنعين والموردين داخل المملكة العربية السعودية، وفي حالة تواجد أي استفسارات أو أسئلة أو أي شكاوى تخص أي من الخدمات المرتبطة باختصاص الهيئة، فيمكن الاتصال على رقم الهيئة التالي 8001160000، كما يستطيع جميع المستخدمين التواصل من خلال حساب الهيئة الرسمي على منصة تويتر أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
تسجيل دخول الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
بإمكان جميع المواطنين الاستفادة من كافة الخدمات المتنوعة التي توفرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويتم ذلك من خلال تسجيل دخول المنصة بالحساب الخاص بكل فرد، وفي حالة عدم توافر حساب مسجل من قبل، فيمكن أن يتم تسجيل حساب جديد، ويتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات:
- الدخول مباشرة إلى رابط المنصة التالي: تسجيل دخول.
- الولوج للدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية.
- تحديد الاختيار على الخدمة المطلوبة والتي يرغب الشخص في الاستفادة منها.
- الضغط على تبويب الدخول إلى الخدمة.
- ثم تسجيل الدخول من خلال البيانات الخاصة بمنصة النفاذ الوطني الموحد أومن خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على تسجيل الدخول للمنصة.
- بعد ذلك يتم الدخول والتحويل إلى الحساب الشخصي الخاص بالمستخدم وعرض جميع البيانات المتوفرة بالمنصة.
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