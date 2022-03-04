كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة 5000 ريال في أقل من دقائق

تمويل منصة سلفة الإلكترونية من أهم عمليات البحث داخل المملكة من قبل الأشخاص المستفيدين والتي تتوافر بهم شروط الاستحقاق، ونحن نعلم أن منصة سلفة تتميز بمنح القروض والتمويلات بشكل سريع، ويبدأ قيمة تمويل منصة سلفة من ألف ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي، ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص محدودي الدخل حول كيفية الحصول على التمويل في أقل من 3 دقائق، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني نعرض كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة بالخطوات، والشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل سلفة السريع.

تمويل سلفة 1443:

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويلات سريعة دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو كفيل، ويتميز تمويل سلفة بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها والاستفادة منها بمجرد التسجيل والدخول على المنصة، ومن خلال هذا المقال نعرض مميزات منصة سلفة، وتتيح منصة سلفة إمكانية الحصول عليه للأشخاص المستحقين وهم ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من الظروف الصعبة، وتصل قيمة التمويل إلى 5000 ريال سعودي ويتم التقسيط على فترات.

شروط الحصول على تمويل منصة سلفة:

أن يكون الشخص المستفيد المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية من الأساس القيمة المستحقة للتمويل تصل إلى حوالي 500 ريال سعودي يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 عام حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي على المتقدم أن تكون فترة تعيينه في القطاع الحكومي حوالي 3 شهور بحد أدنى وفي حالة عمله في القطاع الخاص يجب أن تكون المدة بحد أدنى 6 شهور ولا يقل عن ذلك.

كيفية الحصول على تمويل سلفة بالخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة

اختيار أيقونة طلب التمويل

يقوم الشخص المستفيد بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

اختيار المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه (وتبدأ المبالغ من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي)

تحديد مدة القسط بالشهور حسب الدخل الخاص بالشخص المتقدم (تصل مدة التقسيط إلى 6 شهور).

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مميزات تمويل سلفة 1443: