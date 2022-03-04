نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد hrsd.gov.sa 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد hrsd.gov.sa 1443 من الروابط الحكومية الهامة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن ثم قامت بتوفير العديد من الخدمات الخاصة ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي والتي تتمثل في تسجيل طلب جديد أو الاستعلام عن حساب المستفيد برقم الهوية أو تحديث بيانات المستفيد وغيرها من الخدمات الهامة، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى اللحاق بالتطور الرقمي في العديد من الخدمات، بالإضافة إلى حرص المملكة على مساعدة الفئات الأشد احتياجاً للدعم بهدف تحقيق الاستقرار المالي طالما تحققت كافة شروط وأحكام نظام الضمان الاجتماعي الجديد التي اعتمدتها الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء السعودية عليها في شهر نوفمبر 2021م، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال التابع لموقع ثقفني على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، بالإضافة إلى عرض آلية التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديدة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 2022

زادت معدلات البحث عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 تزامناً مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية في شهر نوفمبر 2021.

وهو عبارة عن نظام جديد تم إصداره لتسهيل كافة إجراءات ومعاملات التسجيل ودارسة الحالات التي تستحق الدعم عبر الضمان الاجتماعي الجديد، وتقديم العديد من برامج التأهيل والتدريب وخدمات البحث عن فرص عمل مناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ، بالإضافة إلى مساعدة الافراد والاسر المحتاجة للدعم المادي لتحسين حالتهم المعيشية.

وقد أعلنت الوزارة عن أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور والتي تتمثل في دعم الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض الأشد احتياجاً لراتب الضمان بهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم بجانب تعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤية 2030.

فما على المواطن الذي يرغب في التسجيل في الضمان سوى الدخول على الرابط التالي “sbis.hrsd.gov.sa“ ومن ثم اتباع خطوات التسجيل والتي سنتعرف عليها لاحقاً فتابعنا.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

تتمثل شروط الضمان الاجتماعي المطور التي يجب توفيرها عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية:

أولاً أن يكون المواطن من المقيمين إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

كما يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاملان للجنسية السعودية.

توافر بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

يشترط إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً.

عدم امتلاك المتقدم لأي من الثروات أو الأصول علية القيمة.

ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش والذي يتمثل في 1100 ريال للعائل و550 ريال للتابع.

وعلاوة على ذلك يشترط على المتقدم أن يلتزم بتوفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

(ملحوظة) لا يؤثر سفر أحد أفراد الأسرة لغرض الدراسة خارج المدينة على استحقاق الأسرة للدعم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1443

تتمثل الطريقة الصحيحة للتسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال الدخول على الرابط الذي تم عرضة سابقاً ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة رابط التقديم على الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك قم بالنقر على زر “ إنشاء حساب جديد “.

“. ثم قم بتسجيل بيانات التسجيل والتي تتمثل في (الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – كلمة المرور – تأكيد كلمة المرور).

بعد ذلك قم بتفعيل أيقونة الإقرار على الشروط والأحكام، ومن ثم قم بالنقر على زر “ تسجيل “.

“. ثم قم بإدخال رمز التحقق المرسال إلى رقم الهاتف الجوال الذي سبق وتم تسجيله، ثم اضغط على زر “ توثيق “.

“. بعد ذلك قم بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية مرة أخرى، ومن ثم قم بالتسجيل بيانات الدخول وهي (رقم الهوية – كلمة المرور).

ثم اضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. سيتم فتح التبويب الخاص بنموذج التقديم على الضمان الاجتماعي، ما عليك سوى البدء في تسجيل البيانات الخاصة بك مروراً بالتسعة مراحل وهما( البيانات الشخصية – بيانات السكن – بيانات المنزل – بيانات الدخل – بيانات التعليم – بيانات العمالة – بيانات التراخيص – بيانات الممتلكات – بيانات التابعين – تأكيد المعلومات).

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى تبويب تكوين المنزل، قم بتسجيل البيانات بشكل صحيح.

ثم قم بعد ذلك بالانتقال إلى أيقونة البرامج وهنا قم بالتعهد والموافقة على البيانات.

وأخيراً قم بالضغط على زر “تقديم“.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل الدني

تسهيلاً على كافة المواطنين قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير خدمة الاستعلام عن بيانات المشتركين في الضمان الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، فقط قم باتباع النقاط التالية:

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن قيامها بدراسة الطلبات المقدمة خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان نتائج قبول الدفعة الثانية فور الانتهاء منها، مثلما قامت بإيداع الدفعة الأولى من الروات في شهر يناير الماضي.

حيث يتم صرف راتب الضمان للمستفيدين الحالين في أول كل شهر هجري وحالياً تسعى الوزارة إلى توحيد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد والقديم معاً.

كما يتم احتساب راتب الضمان الاجتماعي من خلال اتباع النقاط التالية:

في البداية يقوم المستفيد بجمع قيمة الدخل الشهري لجميع افراد الاسرة.

بعد ذلك يقوم بخصم 50% من قيمة الدخل الشهري.

ومن ثم إضافة ذلك الدخل الى مجموع الدخل غير المكتسب (مع استثناء برامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة).

وأخيراً يقوم بمقارنة مجموع الدخل المحتسب بالحد الأدنى للراتب وفقا للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد افراد الأسرة والذي يتمثل في 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد في الاسرة.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

قامت الوزارة بتوفير رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1443 لتسهيل التواصل بين المواطنين وخدمة العملاء، والرقم الجديد هو: 19911.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 كما تعرفنا على شروط الضمان الاجتماعي الجديد وكذلك طريقة الاستعلام عن بيانات المستفيدين من الضمان، وعلاوة على ذلك تعرفنا على موعد صرف راتب الضمان 2022 وكذلك طريقة احتساب راتب الضمان الجديد المطور، في حالة وجود أي استفسارات لديكم بإمكانكم تركها في التعليقات أسفل المقال.