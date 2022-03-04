تسجيل وكالة إلكترونية جديدة برقم الهوية وزارة العدل

تسجيل وكالة إلكترونية جديدة، حيث توفر وزارة العدل في المملكة العربية السعودية خدمات عديدة للمواطنين وللمستفيدين من خدمات وزارة العدل، حيث يستطيع كل مستفيد أن يحصل على نسخة ورقية من مستند الوكالة الإلكترونية والتي قد تم تسجيلها من خلال موقع وزارة العدل السعودي الإلكتروني، ومن خلال هذه الوكالة يمكن أن يتم تقديمها لمؤسسات العمل المختلفة من أجل إنهاء الخدمات الإلكترونية المتعددة، ويأتي توفير الحصول على وكالة إلكترونية أحد خطط التطوير التي تحرص وزارة العدل على توفيرها للمواطنين والمقيمين كأحد التسهيلات الخدمية في أي وقت يرغب به كل شخص، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل وكالة إلكترونية جديدة.

تسجيل وكالة إلكترونية جديدة

وزارة العدل السعودية حرصت على وضع دليل استرشادي لجميع المستفيدين من خدمات الوزارة الإلكترونية، ومن خلال بعض الخطوات يمكن أن يتم إصدار وكالة إلكترونية، باتباع ما يلي:

الدخول على موقع وزارة العدل المرتبط بخدمات الوكالات الإلكترونية: تسجيل دخول.

يجب الضغط على أيقونة تسجيل دخول للخدمة.

النقر على تسجيل طلب جديد ثم تحديد الاختيار على “الوكالة”.

يجب تحديد نوع الوكالة.

تسجيل البيانات الخاصة بالوكيل.

إدراج جميع البيانات المطلوبة والتي تخص الموكلين في حالة تواجد أكثر من موكل.

يجب تسجيل تفاصيل البنود الخاصة بعقد الوكالة.

تحديد تاريخ تعيين الانتهاء المرتبط بالوكالة.

ثم النقر على تقديم الطلب والاحتفاظ بالرقم الخاص بالطلب.

ثم طباعة الوكالة من خلال الموقع أو زيارة مكاتب وزارة العدل مع اصطحاب الرقم الذي تم تحديده للوكالة من أجل الحصول على الوكالة.

خطوات الاستعلام وكالة بوزارة العدل

يتم التحقق من الوكالة التي تعد واحدة من بين الخدمات المتاحة على موقع وزارة العدل، ويتم الاستعلام بهذه الخطوات التالية: