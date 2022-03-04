خطوات فتح حساب في بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة 2022 السعودية

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوب يعتبر من أكثر البنوك المعروفة داخل المملكة السعودية ويقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة لجميع العملاء ويوجد العديد من الفروع ه داخل المملكة السعودية حيث يهتم الكثير من المواطنين داخل البلاد بمعرفة أهم شروط فتح حساب في مصرف الراجحي والوثائق المطلوبة لكي يتمكنوا من التقديم وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقال اليوم.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي

الآن يمكنك حساب في بنك الراجحي من خلال الخطوات التالية:

يمكنكم فتح حساب في بنك الراجحي من خلال تسجيل الدخول على الموقع الرسمي عبر الانترنت. بعد ذلك سوف يتطلب منك جميع البيانات الخاص بك التي تشمل الاسم وصورة الهوية الشخصية وتتابع كافة الإجراءات المطلوبة ثم الضغط على كلمة التسجيل. بالتالي تكون قد تمكنت من فتح حساب في بنك الراجحي وإتمام جميع المعاملات المصرفية.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة الشروط المطلوبة والتي تم تحديدها مصرف الراجحي وهي كالآتي:

أولا ينبغي أن يكون هذا المتقدم لا يقل عمره 18 عام حتى يتمكن من فتح حساب في الراجحي.

يجب أن تكون لديه بطاقة هويه سارية وأن يكون سعودي الجنسية أما بالنسبة للمقيمين داخل البلاد يتم تجهيز الأوراق التي تثبت تواجده داخل المملكة بشكل دائم.

يجب أن يكون رقم الهاتف الخاص بالمتقدم تابع لشركة الاتصالات السعودية مع وجود المستندات المطلوبة وطلب إصدار بطاقة ائتمانية.

يجب أن يكون البريد الإلكتروني الخاص به صحيح مع تحديد السكن والمكان بالتفصيل.

الوثائق المطلوبة لفتح حساب في الراجحي

يوجد بعض الوثائق الهامة التي ينبغي توافرها لكي يتمكن المتقدم من فتح حساب في مصرف الراجحي وهي كالآتي: