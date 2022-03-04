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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في العمل المرن ، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منصة العمل المرن وذلك لمساعدة المواطنين الذين يبحثون عن عمل وإيجاد الفرصة المناسبة والوظيفة الملائمة لهم في المؤسسات والشركات السعودية وتعمل المملكة على توفير الخدمات للمواطن وسوف نقوم بشرح منصة العمل المرن.

ماهي منصة العمل المرن للعام 2022 م

تعتبر المنصة من أهم المنصات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين الذين يرغبوا بالعمل داخل الشركات في المملكة العربية السعودية حيث تتيح منصة العمل المرن للمواطن الباحث عن العمل الوظيفة اللازمة لمهاراته وخبرته وعدد الساعات التي يحددها العامل والراتب والاتفاق بين الشركة والعامل بالإضافة آلى زيادة دخل العامل من الناحية المالية.

طريقة التسجيل في العمل المرن

تعتبر منصة العمل المرن في المملكة العربية السعودية والتابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويعتبر التسجيل في المنصة إلكتروني للتواصل بين الشركة والموظف وذلك بعد تسجيل خبراته وللتسجيل على المنصة يجب إتباع الآتي:

الذهاب آلى الموقع الرسمي للمنصة.

أختيار باحث عن عمل.

الضغط على ( أنضم الآن ).

كتابة أسم المستخدم الباحث عن العمل.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني.

ثم كتابة رقم الجوال الخاص للباحث عن عمل.

كتابة المدينة المراد العمل بها.

كتابة عمر المتقدم للعمل.

ثم تحديد عدد ساعات العمل.

الضغط على مفتاح ( إرسال ).

شروط التسجيل في العمل المرن للعام 2022 م

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل على منصة العمل المرن والتي حددتها الوزارة في المملكة العربية السعودية وهي بالطريقة التالية:

ليس من حق الشركة بتشغيل العامل أكثر من الساعات المتفق عليها في العقد.

كتابة عقد بين العامل والشركة محدد به عدد ساعات العمل والراتب المتفق عليه.

توفير كافة الحماية للعامل عبر منصة مرن بالعامل المستديم في الشركة.

المساواة بين ساعات العمل مع ساعات العمل المعتادة في الشركة.

مميزات برنامج العمل المرن

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة مميزات لمنصة العمل المرن وهي كالتالي:

كسر الوتين المعتاد والبعد عن ضغوط العمل.

تحسين دخل المواطن الذي يعمل بالشركات.

سد العجز في الشركات وتقديم الخبرات والمهارات اللازمة للشركات.

أكتساب العامل للخبرات والمهارات من خلال عملة في الشركات مما يدفعه آلى الأمام.

وظائف العمل المرن

توفر منصة العمل المرن بعض الوظائف التي تريدها الشركات وذلك لتوفير فرص عمل كثيرة للأفراد الذين يبحثون عن عمل وهي كالتالي:

وظيفة مدير مبيعات.

أو وظيفة مندوب مبيعات.

وظيفة موارد بشرية.

وكذلك وظيفة مصمم جرافيك.

وظيفة خدمات برمجيات.

وظيفة أعمال في المعارض.

رابط التقديم والتسجيل في منصة العمل المرن

حيث يمكن للمواطن الباحث عن عمل الدخول على المنصة بشكل إلكتروني والتسجيل من خلالها وذلك بعد كتابة جميع البيانات الخاصة المطلوبة للباحث عن العمل وكتابة جميع البيانات بشكل سليم وصحيح.

وبذلك نكون قد قمنا بشرح منصة العمل المرن كاملة وتعريف عمل المنصة والتسجيل فيها وشروط التسجيل في منصة العمل المرن ومميزاتها ووظيفة المنصة ورابط التسجيل والتقديم في منصة العمل المرن.