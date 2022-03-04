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عمر شويل - جدة أين يوجد رقم الحساب على بطاقة البنك ، تعد هذه إحدى الأسئلة الشائعة بين المواطنين والموجودة على البحث في الإنترنت وغيرها من الوسائل الأخرى وهناك الكثير من أصحاب الأعمال عملاء البنوك والذين لهم حسابات بنكية متعددة ويحتاجون الوقت لإيداع أموالهم في الحساب البنكي الخاص بهم وسوف نتحدث عن هذا الشأن ومعرفة رقم الحساب البنكي.

ما هو الحساب البنكي

يعد الحساب البنكي الخاص بالعميل والذي يرغب بإيداع أمواله فيه وسحبها من خلال البطاقة البنكية والشيكات وخلافة حسب أختيار العميل وهي في التالي:

حساب المعاملات: ويتم إنشائه لادخار المال للمستقبل مع إضافة الأرباح على الودائع الموجودة في الحساب.

حساب سوق المال: وهذا النوع له مميزات لأنه يجمع بين حساب التوفير والحساب الجاري ويعود على العميل فوائد وأرباح كبيرة وله مميزات الحساب الجاري.

أما عن حساب التوفير: وهذا الحساب لادخار المال للمستقبل مع إضافة الأرباح والفوائد على المال المدخر في البنك.

حساب التقاعد: وهذا الحساب يتم فتحه بإيداع العميل مبلغ مالي فيه وذلك للإنفاق عليه بعد بلوغ سن المعاش القانوني ويتميز الحساب بانه يدفع ضرائب قليله ولا يدفع ضريبة سنوية ويمكن أستثمار المال في الأوراق المالية للاستفادة من الفوائد والأرباح العائدة على المال المودع في البنك.

أين يوجد رقم الحساب البنكي على بطاقة البنك

توجد بعض البطاقات البنكية يوجد بها رقم الحساب تخت أسم العميل وهناك بعض البنوك لا تضع رقم الحساب غلى البطاقة وتضع رقم البطاقة فقط وللحصول على رقم الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي بإتباع تلك الخطوات:

إذا استخدم العميل الفيزا كارد يقوم بالحصول على إيصال من الماكينة بعد كل معاملة يقوم بها العميل.

ثم بعد ذلك يوجد في أعلى الإيصال معلومات الحساب البنكي ورقم الحساب الخاص بالبطاقة.

طريقة معرفة رقم الحساب البنكي

يتم معرفة رقم الحساب البنكي من خلال الخطوات التالية:

في حال فتح الحساب للمرة الأولى يمكن معرفة الرقم من خلال الأوراق المقدمة لفتح حساب ولا يجب إعطائه لأحد ويحفظ في مكان آمن.

إذا تم فقدان رقم الحساب يتم الذهاب آلى خدمة العملاء في البنك وتقديم الأوراق التي تدل على إنك صاحب الحساب وسوف يقوم البنك بإعطائك رقم الحساب.

أين يوجد رقم الحساب على شيك البنك

يمكن معرفة رقم الحساب على الشيك من خلال قراءة الأرقام الثانية في الأرقام أسفل الشيك ويتم طباعة 3 أرقام في الناحية اليسرى للبطاقة وكل رقم بها يرمز آلى شئ. فالأولى رقم التحويل البنكي والمكون من 9 أرقام والثانية رقم الحساب الخاص للعميل.

معرفة رقم الحساب البنكي برقم الهوية الوطنية

يتم معرفة رقم الحساب البنكي برقم الهوية من خلال تلك الخطوات التالية:

الذهاب آلى الموقع الرسمي للبنك على سبيل المثال البنك الراجحي.

تسجيل الدخول للعميل.

كتابة أسم المستخدم.

ثم كتابة كلمة المرور.

إدخال رقم البطاقة والرقم السري لوكان التسجيل للمره الأولى من خلال بيانات البطاقة.

سوف يتم الاستعلام ومعرفتك للبيانات المطلوبة عن رقم الحساب.

معرفة رقم الحساب البنكي عبر تطبيق البنك

لمعرفة رقم الحساب عبر تطبيق الهواتف الذكية بالطريقة التالية:

تحميل التطبيق على الجوال.

فتح التطبيق.

تسجيل الدخول.

كتابة رقم البطاقة.

إدخال كلمة المرور.

الاستعلام عن رقم الحساب البنكي.

النقر على استخدام رقم الهوية.

كتابة رمز المرور.

مزايا الحساب البنكي

يتيح الحساب البنكي عدة مزايا للعميل الذي يملك حساب في البنوك وهي كالتالي:

تحويل آمن للأموال من الحساب البنكي.

دفع فواتير وأقساط العميل من الحساب البنكي.

حفظ الأموال من خلال الحساب البنكي.

تسهيل عملية الإدارة للأموال في الحساب البنكي.

وإلى هنا نكون قد قدمنا معرفة الحساب البنكي ومزاياه وطريقة معرفة رقم الحساب البنكي على البطاقة البنكية وعلى الشيكات البنكية.