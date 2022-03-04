سلفة تمنح قروض بقيمة 5000 ريال سعودي بدون كفيل وتحويل راتب

قروض سلفة السريعة في أقل من دقائق تصل إلى 5000 ريال سعودي، حيث تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول القروض السريعة الميسرة في وقت قصير، حيث أعلنت منصة سلفة الإلكترونية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن إمكانية الحصول على قروض ميسرة في أقل من 3 دقائق، ويصل قيمة القرض الذي يمكن الحصول عليه في إلى حوالي 5000 ريال سعودي ويمكن الحصول عليه بمجرد اتباع خطوات التقديم فور الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة الإلكترونية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا مميزات قروض منصة سلفة وكيفية التقديم للحصول على قرض 5000 ريال في أقل من 3 دقائق، وكيفية التقسيط.

قروض منصة سلفة السريعة:

تعد منصة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات التي تقدم قروض سريعة في المملكة العربية السعودية، على أعلى تقنية مالية وفقاً لتطور التكنولوجيا لتحقيق رؤية 2030، وذلك بهدف رفع مستوى التعاملات البنكية، فالهدف من تمويل وقروض منسة سلفة هو التغلب على الظروف الصعبة وسد احتياجات الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، ويتم السداد على فترات طويلة حسب قيمة دخل الشخص المتقدم، ومن خلال هذا المقال كيفية الحصول على قروض منصة سلفة بالخطوات.

كيفية التقديم للحصول على قروض سلفة بالخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة الإلكترونية

أن يقوم الشخص المتقدم الدخول على أيقونة تسجيل الدخول

إدخال كافة البيانات المطلوبة

الضغط على أيقونة تسجيل أو دخول

اختيار أيقونة تقديم طلب التمويل

اختيار المبلغ الذي يرغب الشخص المتقدم في الحصول عليه

اختيار فترة السداد بالشهور حسب إمكانية دخل الفرد

الضغط على أيقونة اطلب التمويل الآن

مميزات تمويل سلفة:

يتميز تمويل سلفة بالعديد من المميزات التي يمكن الاستافدة منها ومن ضمن هذه المميزات:

تتوافق أحكامها مع أحكام الشريعة الإسلامية

تمويل سهل وميسر

يتم بدون كفيل

بدون تحويل الراتب

يتم السداد بكل سهولة وعلى فترات طويلة تبدأ من شهر حتى 6 شهور

ومن الجدير بالذكر إنه يمكن الحصول على قروض وتمويل منصة سلفة من خلال التسجيل والدخول على الرابط الرسمي لها، وضرورة أن يتوفر بالأشخاص المتقدمين شروط الحصول على التمويل.