الاستعلام عن تعريف الراتب بمنصة فارس إلكترونياً

الاستعلام عن تعريف الراتب، حيث يستعلم عدد كبير من مستفيدي منصة فارس عن رابط الاستعلام عن تعريف الراتب الشخصي الخاص بهم وفق ما يتضمنه من تفاصيل مالية يرغب البعض في التعرف عليها، وتعمل منصة فارس علي توفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية الهامة من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لديها، لرغبتها في توفير جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين إلكترونياً دون الذهاب إلى مقرات العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية، ومن خدمات منصة فارس تقديم طلب الإجازات والاستعلام عن بيانات السجل الوظيفي والتبليغ عن غيابات الموظفين وغيرها من الخدمات، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن تعريف الراتب بمنصة فارس.

الاستعلام عن تعريف الراتب إلكترونياً

يمكن أن يتم الحصول على تعريف بالراتب من حيث الاطلاع على الدرجات والمرتبات الخاصة بكل فرد بناءً على التسلسل الوظيفي والإداري، علي أن يتم الحصول على تعريف بالراتب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلكترونياً علي رابط الاستعلام الآتي: نظام فارس.

تطلب المنصة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز الخاص بالتحقق المرئي.

الدخول علي الصلاحية الخاصة بالخدمة الذاتية التي تخص الموظف.

تحديد الاختيار على تبويب “الرواتب والبدلات”.

النقر على “تعريف الراتب”.

تسجيل كافة البيانات التي تطلبها المنصة مثل نوع التعريف الشخصي والنوع المتعلق بجهة المُرسل إليها والاسم الخاص بالجهة المرسل إليها ثم تحديد لغة التسجيل.

النقر على خيار “تحميل التعريف”.

وبعد التحميل سوف يتم الحصول على نموذج التعريف الخاص بالراتب من خلال الشاشة الرئيسية.

تعدل البيانات بنظام فارس

يعتبر نظام فارس التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية يسمح بتعديل البيانات الخاصة لأي مستخدم من خلال الصفحة الشخصية المسجلة من قبل على المنصة، علي أن تتم التعديلات بهذه الخطوات التالية: