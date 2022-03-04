منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجل جديد

منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تدشين منصة الدعم والحماية الاجتماعية الحديثة لكافة المواطنين من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، من أجل توفير التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد أو ما يسمي بالضمان المطور، والذي سوف يتم التسجيل له من خلال هذه المنصة الجديدة للمستفيدين استبدالاً بالمنصة القديمة، وتعمل المنصة على توفير خدمات كثيرة لجميع المستحقين والمستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية، ويتم التسجيل في منصة الدعم والحماية بناءً على توافر شروط خاصة قد تم تحديدها من الوزارة، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

شروط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، قد وضعت الشروط التالية والتي يجب توافرها قبل أن يتم التسجيل بمنصة الدعم والحماية:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي أو سعودية الجنسية.

أن يكون كل مستفيد مقيم إقامة مستمرة في المملكة العربية السعودية.

الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة يجب أن يقل عن الحد الأدنى المحتسب من جانب الوزارة.

يشترط تطابق كافة الشروط الموضوعة من جانب البرنامج وذلك فيما يخص امتلاك واستخدامات الأسرة.

يشترط أن يتعهد الشخص بالالتزام بكافة المتطلبات التي تحتاج إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وغيرها من الشروط البسيطة التي يجب أن تتوافر في أي مستفيد حتي يتم القبول والتسجيل بشكل صحيح.

كيفية التسجيل الإلكتروني بمنصة الدعم والحماية

خدمات وزارة الموارد البشرية قد وضحت الطريقة الإلكترونية التي من خلالها يتم تسجيل الطلب للتسجيل بالدعم والحماية، والتي تتم على النحو التالي: