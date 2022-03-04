سلم رواتب القضاة مع البدلات وشروط الالتحاق بوظيفة قاضي في المملكة

سلم رواتب القضاة في المملكة العربية السعودية هو أمر يرغب بمعرفته العديد من المواطنين العاملين في هذا مجال، ومن المعروف أن الراتب يتم تحديده حسب طبيعة الوظيفة التي يتولاها كل فرد، ويتولى القضاة أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال المقال يمكننا عرض شروط الالتحاق بوظيفة قاضي في المملكة كما يمكننا عرض سلم الرواتب الخاص بهم ونظام البدلات والمكافآت التي يحصل عليها القاضي.

سلم رواتب القضاة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي سلم رواتب وكيل رقيب، وقبل عرض تفاصيل الخاصة بسلم الرواتب يمكننا أولا عرض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة قاضي وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للعمل بوظيفة قاضي من أصل سعودي.

يشترط أن يكون الشخص مؤهل للعمل بتلك الوظيفة بمعني أن تتوافق معه جميع الشروط والأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية التي تنص علي أحقية وأهلية المواطن لعمل بتلك الوظيفة.

يجب أن يتمتع بسمعة طيبة وحسن السير والسلوك.

أن يكون حاصلاً علي العديد من المؤهلات الشرعية ويمكن أن يتم استبدالها بشهادات تعادلها.

يجب أن يبلغ عمر المتقدم للعمل بوظيفة قاضي استئناف لا تقل عن 40 عاماً.

وبالنسبة لباقي الرتب يمكن أن يشغلها المواطن في عامه ال 22 .

لا يوجد لدية إي تهم أو إدانات أو قضايا.

يجب أن يكون المتقدم للعمل بتلك الوظيفة ليس لدية أي أحكام جنائية صادرة ضده.

يشترط أن هذا المواطن لم يتم ضده إجراء بالفضل أو الرد في وقت سابق في عملة.

سلم رواتب القضاة مع البدلات

من خلال المقال يمكنك التعرف علي راتب جندي الدفاع المدني، أما بالنسبة للراتب الذي يتقاضاه القاضي يختلف من شخص لأخر حسب الوظيفة التي يشغلها وهي كالتالي:

راتب ملازم قضائي درجة أولي يصل إلي 10320 ريال سعودي.

الراتب الخاص بالقاضي ج يصل إلي 11230 ريال سعودي.

راتب قاضي ب يصل إلي 13470 ريال سعودي.

الراتب الخاص بقاضي أ يصل إلي 15575 ريال سعودي.

راتب وكيل محكمة ب يصل إلي 17480 ريال سعودي .

الراتب الخاص بوكيل محكمة أ يصل إلي حوالي 19445 ريال سعودي.

راتب رئيس محكمة يصل إلي 21425 ريال سعودي .

الراتب بالخاص بقاضي الاستئناف يصل إلي 39675 ريال سعودي.

راتب رئيس محكمة استئناف يصل إلي 42320 ريال سعودي.

وبهذا قد نكون عرضنا علي حضراتكم جميع التفاصيل الخاصة بسلم رواتب بالقضاة مع البدلات في المملكة الذي يتم تحديده حسب الوظيفة التي يشغلها كل مواطن، كما عرضنا علي حضراتكم الشروط التي يحب توافرها في الموظفين المتقدمين للالتحاق بالعمل في تلك الوظيفة، نرجوا أن يكون المقال قد نال أعجابكم.