شروط إسقاط المركبة أبشر وطريقة وشروط اسقاط سيارة متوفى بالتفصيل

شروط إسقاط المركبة أبشر، أهم ما أطلقته منصة أبشر الإلكترونية من مبادرات حاليا، وذلك عبر تطبيق أبشر الإلكتروني، وسوف تنطلق تلك الخدمة قريبا، بحيث يمكن للمستفيدين الانتهاء من إجراءات اسقاط السيارة في المملكة، وذلك بداية من يوم 1 مارس لعام 2022 الحالي، وحتى عام قادم، وهي ما تعرف حاليا باسم المهلة التصحيحية، حيث يتم عمل إسقاط سيارة من اسمي أبشر، أو إسقاط سيارة قديمة، كما يتاح لك إسقاط سيارة مسحوبة من البلدية، وذلك من خلال حجز موعد إسقاط مركبة، والانتهاء من عملية إسقاط سيارة من أبشر قديمة بدون رسوم ومجانا، وهنا يجب عليك اتباع شروط إسقاط المركبة أبشر، حتى تنتهي من الإجراءات كافة دون حدوث أية مشاكل فيما بعد، أو تجد عقبات تمنعك من الإسقاط.

شروط إسقاط المركبة أبشر

قدمت أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية، للمستفيدين منها بأكثر من شكل وطريقة، فتجد على سبيل المثال، طريقة حجز موعد المرور بالجوال، والانتهاء من خطوات طلب خدمة تقدير، وكذلك اتباع طريقة تجديد استمارة بيع سيارة، بالإضافة إلى خدمة زواج السعودي من أجنبية، أو تقديم طلب تجنيس السعودية، ويتضح هنا تعدد الخدمات المقدمة من أبشر لمواطنيها، وتستكمل خدماتها مع شروط إسقاط المركبة أبشر بالضوابط التالية:

يجب ألا يكون على مالك السيارة مستحقات مالية متأخرة، بشأن السيارة المراد اسقاطها.

كما يشترط أن تكون رخصة السير سارية بالفعل.

ويجب أن يكون المالك غير متوفى.

ولابد ألا يكون مالك السيارة، قد تقدم بطلب سابق لإسقاط السيارة.

ويشترط عمل إلغاء تشليح للسيارة من منشأة بيعها، وموافقة مالك المنشأة على تسليم لوحات السيارة.

ويجب أن يتم إجراءات تسليم اللوحة والتشليح في خلال 5 أيام عمل، عقب إنهاء إجراءات المبايعة.

طريقة اسقاط سيارة متوفى

يجب أن تعلم أولا، بأن المتوفى يتم رفع كافة المخالفات المرورية عنه، مهما بلغت قيمتها المالية، أو عددها بأي شكل، فهي تسقط آليًا من جهاز المرور، وفقًا للنظام الحديث، وهنا لا يجب على الورثة أن يقوموا بمراجعة المرور في هذا الشأن، فبعد أن يتم إصدار شهادة الوفاة من الأحوال المدنية السعودية، يتم ربطها من خلال مركز المعلومات بالمرور، وتسقط المخالفات تلقائيًا عنه، وهذا الأمر لا يعني سقوط مخالفات الورثة أنفسهم على سياراتهم، أو بعض الأمور الأخرى مثل:

رسوم تجديد سيارة أو مركبة.

أو رسوم نقل ملكية مركبة.

شروط اسقاط سيارة متوفى

وفي حال أراد ورثة المتوفى، إسقاط سيارته في أي وقت، من خلال منصة أبشر، يجب عليهم استيفاء عدة شروط أولا، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي: