نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج لعام 2022 للسعوديين والمقيمين, يقدم الراجحي خدمة مجانية إلي ضيوف الرحمن الذين سوف يحجون بيت الله الحرام في موسم الحج القادم, وهي خدمة يقوم بنك الراجحي من خلاله تقديم المساعدات والتسهيلات من ناحية خدمات التنقل والسكن وخلافه لكل الحجاج المسجلين في بنك الراجحي في هذه الخدمة, ويقدم بنك الراجحي هذه الخدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مجاني خالص, وتم وضع شروط خاصة بالسعوديين وشروط آخري للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في حملة الحج لبنك الراجحي المجانية بالنسبة للسعوديين

وضع بنك الراجحي بعض الشروط الخاصة بالسعوديين الذين يرغبون في زيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج وليس معهم النفقات لذلك.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة لم يقم بأداء فريضة الحج من قبل, فإذا أدي فريضة الحج فلن يتم قبوله في الحملة المجانية لتغطية تكاليف الحج من بنك الراجحي.

يجب أن يكون الشخص غير قادر علي تدبر مصادر تكاليف الحج.

لابد أن يتمتع الشخص المتقدم بالصحة الجيدة لأداء فريضة الحج.

أم وضع حد للسن بالنسبة للمتقدمين بحيث لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عاماً.

إحضار صورة من كارت العائلة.

كتابة نموذج الحملة المجانية.

يتم نقل الحجاج الذين تم اختيارهم عبر حفلات بنك الراجحي فقط ولا توجد أي وسيلة نقل آخري.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للمقيمين

لم يقتصر الحصول علي هذه المساعدة المجانية من بنك الراجحي لتغطية نفقات الحج علي السعوديين فقط, بل تشمل أيضاً الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية, حيث جاءت شروط التسجيل في بنك الحملة المجانية لبنك الراجحي كالآتي.