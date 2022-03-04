رابط التسجيل في برنامج ريف 1443 للعاطلين والمتقاعدين والأسر المنتجة

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في برنامج ريف للعاطلين والمتقاعدين والأسر المنتجة على محرك البحث “جوجل”، وقد أطلقت الحكومة السعودية منصة ريف بهدف الوقوف بجانب العاملين بالزراعة والقطاعات المرتبطة بها، وتساعد وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية عبر برنامج ريف العاطلين والمتقاعدين وربات البيوت والأسر المنتجة والمزارعين وومُربي النحل وغيرهم ممن يعملون بمجالات مرتبطة بالزراعة مادياً، وتأتي هذه الجهود السعودية بهدف الإرتقاء بحياة المزارعين وتطويرها ودعم القطاع الريفي بالمملكة، والآن نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التسجيل في منصة دعم ريف كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تسجيل الأسر المنتجة في بوابة ريف، فإلى نص المقال.

التسجيل في برنامج ريف

بإمكانكم الدخول إلى منصة ريف والتسجيل بها للحصول على الدعم المالي بخطوات إلكترونية نوضحها لكم كالتالي:

الخطوة الأولى يجب عليك الدخول على موقع منصة ريف الإلكتروني وإنشاء حساب خاص بك.

وإنشاء حساب خاص بك. ثم اكتب جميع بياناتك المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الهوية ورقم الجوال وغيرها.

وبعدها قم بإدخال الرمز المرئي الذي أمامك والضغط على “تسجيل”.

وبعد ذلك ادخل كلمة المرور التم تم إرسالها إلى جوالك ورقم حسابك البنكي لإكمال التسجيل.

وأخيراً انقر على “حفظ”.

شروط التسجيل في دعم ريف

يجب أن تتوفر فيك بعض الشروط لكي يتم قبول طلبك في التقديم على دعم منصة ريف، ونوضح لكم كافة الشروط المطلوبة كالتالي:

لا بد أن يكون عمرك وقت التقدم 21 عام أو أكثر.

يجب أن تكون سعودي الجنسية.

لا بد أن تكون مشرف على أعمالك الزراعية بنفسك.

لا يجوز أن تكون موظف حكومي أو خاص.

لا يزيد ما تتقاضاه شهرياً عن 6 ألاف ريال.

يجب أن تكون لديك وثيقة عمل حر من وزارة الموارد البشرية.

تأكد من جميع البيانات التي أدخلتها.

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا وقد وضحنا لكم كافة الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل في منصة ريف التابعة لوزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، وقد وضحنا لكم أيضاً جميع الشروط المطلوبة والتي حددتها منصة ريف لقبول طلبات المتقدمين، وسنجيب على كل استفساراتكم بالتعليقات