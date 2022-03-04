عروض هايبر بنده بالسعودية اليوم أشتري أي منتج بخصم 50٪

نسعي دائما لتقديم كافة العروض الحصرية المتاحة في أكبر المراكز والهايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، والتي تعد من أهمها وأكثرها إنتشاراً وشعبية هو هايبر بنده، بتواجد له فروع عدة في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً، ويسعي من خلال عروضه المستمرة وبقوة للحصول على إرضاء العميل والحفاظ على تاريخه العريق.

عروض هايبر بنده على الأدوات الضرورية للمطبخ:

متوفر بداخل العرض لهذا الأسبوع طقم أواني طبخ جرانيت مع غطاء زجاجيمسار كوك، مكون من 15 قطعة مقاسات مختلفة لكافة الاستخدامات سعره قبل العرض كان 488 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 389 ريال سعودي.

كما متاح قدر غير لاصق إنتاج شركة مستر كوك، المقاس الأول المتاح (14 سم) سعره كان 28 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 21 ريال سعودي، كما متاح مقاس أخر (16 سم) سعره كان 32 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24 ريال سعودي.

تخفيض على وعاء تحضير للقهوة لتمبارت، المقاس الاول منه (7.5 سم) بسعر 17 ريال سعودي، والمقاس الثاني (8.5 سم) بسعر 19 ريال سعودي، والمقاس الأخير (9.5 سم) بسعر 22 ريال سعودي.

متوفر صينية فرن مدورة غير لاصقة إنتاج شركة مستر كوك مقاس (38/34سم)، سعرها قبل العرض 83 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 65 ريال سعودي، لعمل البيتزا والماكولات بالفرن.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: