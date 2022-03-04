نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط سيارة من أبشر وأبرز شروط إسقاط المركبة ومدة المهلة التصحيحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إسقاط سيارة من أبشر، خدمة إلكترونية جديدة مقدمة من جانب منصة أبشر الإلكترونية الرسمية، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية تمكن المستفيد منها، من إسقاط السيارة المهملة، سواء أكانت سيارة تالفة، أو مركبة متوفى، وذلك بدون دفع أية غرامات أو رسوم، عبر منصة أبشر وذلك للمستفيدين من الخدمة، سواء المقيمين أو المواطنين، داخل المملكة العربية السعودية، وخاصة وأن المملكة قد منحت المستفيدين، فرصة ومهلة تصحيحية من 1 مارس 2022م، وحتى عام كامل من هذا التاريخ، وذلك بهدف سداد رسوم إسقاط اللوحات، من أجل إسقاط سيارة من اسمي أبشر، أو إسقاط سيارة مسحوبة من البلدية، وذلك من خلال إسقاط السيارات القديمة مجانا، باتباع طريقة إسقاط سيارة من المرور 1443، عبر خدمة أبشر المركبات، وإذا كان السبب سواء إسقاط سيارة مسروقة، أو إسقاط سيارة متوفى، عن طريق نظام إسقاط اللوحات الجديد، بعد حجز موعد إسقاط مركبة، وعمل إسقاط سيارة قديمة بدون رسوم.

شروط إسقاط المركبة أبشر

ليست الخدمة الإلكترونية المقدمة من أبشر الإلكترونية، بل هناك العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، مثل طريقة حجز موعد المرور أبشر، وعمل الفحص الدوري للسيارات في السعودية، وكذلك تقديم طلب تجنيس السعودية، أو إصدار سجل أسرة للامهات، ولكن يتطلب إسقاط السيارات القديمة مجانا، عددًا من الشروط هي:

يشترط ألا يكون هناك أية مستحقات مالية مسجلة، سواء غرامات أو أية رسوم لأي غرض بشأن المركبة.

ولابد أن يكون مالك المركبة على قيد الحياة.

بالإضافة إلى اشتراط أن رخصة السير، تكون سارية وليست منتهية.

ويجب عدم وجود أي طلب للإسقاط على السيارة وهو ساري وقيد التنفيذ.

كما يشترط أن يقوم مالك منشأة البيع للسيارات. بإلغاء تسجيل السيارة التشليح مع مكابس الحديد والموافقة على تسليم لوحات المركبة المسقطة.

وللشرط السابق، ينبغي أن يتم ذلك خلال 5 أيام عمل، عقب الانتهاء من المبايعة رسميًا.

المهلة التصحيحية لإسقاط المركبة

وقد رصدت إدارة المرور العامة السعودية، عام كامل يتيح فيها لملاك المركبات التالفة أو المهملة، قدرا من الوقت من أجل توفيق أوضاعهم وتجهيز الأوراق والمستندات، لحين إطلاق خدمة “إسقاط السيارة”. وذلك من تاريخ 1 مارس 2022. من أجل إتمام العملية مجانا بشكل تام بدون أية رسوم.

شروط اسقاط سيارة متوفى أبشر

إذا توفى مالك السيارة، فإنه من حق الورثة القيام بعمل اسقاط للسيارة من أبشر، مع الالتزام بعدد من الضوابط والشروط، كما يلي: