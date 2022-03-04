خطوات حجز موعد في لجان فصل المنازعات

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عمر شويل - جدة خطوات حجز موعد في الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية, يتم تعريف الأمانة العامة لفض المنازعات أنها أمانة مسؤولة عن الفصل في المنازعات التأمينية الخاصة بمجال التأمين الذي يتميز بأنه يحتوي نمواً كبيراً في العقود الأخيرة, وتقدم الأمانة العامة للجان الفصل خدمة إلكترونية تقوم بخدمة جميع الأفراد لحجز موعد في الأمانة العامة للجان الفصل من أجل إنهاء جميع المعاملات التي يريد الأشخاص إنهائها في لجنة الفصل في المنازعات.

طريقة حجز موعد في لجان فصل المنازعات التأمينية بالمملكة العربية السعودية

يمكنك الدخول علي موقع لجان فصل المنازعات والحصول علي موعد محدد في الأمانة لتخليص كل الإجراءات القانونية اللازمة.

التوجه إلي موقع الأمانة العامة للجان الفصل بالسعودية.

الضغط علي جملة حجز موعد مراجعة, ومنها تقوم باختيار الفرع الذي ترغب في التوجه إليه.

سوف تجد لونين في خانات حجز المواعيد, اللون الأحمر يدل علي أن هذه المواعيد قد تم حجزها بالفعل من بعض الأشخاص الآخرين, أما اللون الأخضر فيدل علي أن هذه المواعيد متاحة لحجزها والذهاب في تلك المواعيد, لذلك قم باختيار المواعيد المناسبة لك والتي تكون باللون الأخضر اذهب في هذا المعاد.

كتابة المعلومات المطلوبة علي الموقع والتي تتكون من الاسم, رقم ونوع الهوية التي تملكها, البريد الإلكتروني, رقم الجوال, ثم كتابة السبب الرئيسي للذهاب في هذا الموعد.

نقل الرمز المرئي.

الضغط علي حجز.

طريقة التواصل مع لجان الفصل في المنازعات في المملكة العربية السعودية

وفرت لجان فصل المنازعات في المملكة العربية السعودية عدد من وسائل التواصل مع الجمهور المتواجدين بالمملكة العربية السعودية, والتي تسهل علي الأشخاص الحصول علي الإجابات علي الأسئلة التي تدور في الأذهان, ووسائل الاتصال هي.