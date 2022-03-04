نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل هوية مقيم الرقمية بالطريقة الجديدة وتفعيلها عبر منصة ابشر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنزيل هوية مقيم الرقمية السعودية الجديدة وتفعيلها عبر منصة ابشر دائما تسعى جهود المملكة العربية السعودية والمتمثلة في المديرية العامة للجوازات على مواكبة التطور التكنولوجي بتحويل كل ما يعمل يدويا وحكومي إلى إلكتروني تحويل الحكومة في المملكة إلى حكومة متطورة وحديثة تعتمد على احدث الوسائل التكنولوجية وبطريقة سهلة للغاية حيث وفرت هذه الخدمات الإلكترونية الكثير من الوقت والجهد بالإضافة إلى ذلك توفير العديد من المعلومات الرائعة غاية في الدقة وتوقع نسبة الخطأ فيها قليلة جدا لذالك أطلقت نظام حديث على الهواتف الذكية عبر منصة ابشر وهو كيفية تنزيل هوية مقيم الرقمية فاصبح الفرد ليس بحاجة إلى حمل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به أينما كان أو ذهب فيمكن استخدام الهوية الرقمية بدلا من ذلك فاصبح أنجاز المعاملات في اسرع وقت.

خطوات تنزيل الهوية الرقمية للمقيم 2022

ممكن الحصول على هوية مقيم من خلال الدخول لمنصة ابشر الإلكترونية بخطوات سهلة وبسيطة لتنزيل هوية مقيم الرقمية على الهاتف المحمول الخاص بك أو جهاز الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى منصة ابشر الإلكترونية اكثر منها أفراد ابشر قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم من خلال الأتي:

ادخل اسم. اكتب كلمة المرور. اضغط على رمز التحقيق. اضغط فوق تسجيل الدخول. انقر على عبارة الأشخاص المعروضة أمامك. ثم اذهب إلى خدماتي. اضغط فوق تنزيل معرف رقمي.

سوف يكون التفويض ضروريا من خلال معرفة وجه المقيم للحصول على وثيقة الهوية الإلكترونية.

طريقة تفعيل الهوية الرقمية السعودية

يتم تفعيل الهوية الوطنية من خلال تطبيق ابشر أو موقع منصة ابشر من خلال الخطوات الأتية:

أولا ابدأ بالتوجه لتسجيل الدخول إلى منصة ابشر أو تنزيل تطبيق المنصة. يجب تسجيل الدخول إلي حساب المستفيد. من القائمة الرئيسية بالمنصة يختار المستخدم خدماتي، قم بالنقر فوق تنزيل معرفه رقمي. يوجد أمامك عده اختيارات اختر منها تحميل هوية مقيم الرقمية. وفورا الضغط على الزر الموجود اسفل الصفحة سيتم تفعيل الهوية الرقمية من خلال التحقق من وجهه المستخدم.

كيفية الاستعلام عن هوية مقيم

يجب الدخول على منصة ابشر لتتمكن من الاستعلام عن صحة هوية مقيم في السعودية بالطريقة الأتية:

يجب تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

ثم قم بالضغط فوق استفسارات الخدمات الدعائية.

قم باختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

ثم ادخل رقم الإقامة.

قم بكتابة الكود المرئي.

اضغط فوق زر العرض لمعرفة التفاصيل.

تحقق من تاريخ انتهاء تصريح الإقامة.

كم قيمة الغرامة على انتهاء DNl

يوجد بعد الغرامات والعقوبات التي صدقت عليها المديرية العامه للجوازات الخاص بتأخير وتجديد إقامتك. الغرامة للمرة الأولي 500 ريال وتزيد إلى 1000 ريال في حالة التأخير الثاني فيما يخضع المقيم للمرة الثالثة للترحيل من أراضي السعودية.

طريقة تجديد هوية مقيم

تقدم وزارة الداخلية خدمة تجديد هوية المقيم بسهولة من خلال منصة ابشر وذلك على النحو الأتي:

الدخول إلى موقع ابشر مباشرة.

ثم اختر شركة من الواجهة الرئيسية.

عليك التسجيل و الدخول إلى الحساب الشخصي المخول من قبل الشركة.

ثم اختر خدمة تجديد الإقامة من قائمة خدماتي.

قم بالضغط فوق زر التالي.

بعد قراءة كافة التعليمات اضغط على الدعم من القائمة.

الموافقة على الشروط والأحكام ثم انقر على خيار التجديد.

قم بالاطلاع وقراءة الملاحظات واطبع مستند التجنيد إذا كنت ترغب في ذلك.

كيف اطبع هوية مقيم

من خلال الخطوات الأتية يمكن طباعة هوية مقيم باتباع ما يلي:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي للمقيم من خلال الرابط. ادخل كافه البيانات الخاصة و المطلوبة وبعد اختر المعاملات الإلكترونية. بذلك يمكن طباعة والإقامة ثم كتابة عنوان البريد الخاص بك. من خلال البريد الخاص بك يتم إرسال الهوية. وبعد اختر واضغط على إنشاء طرد بريدي سوف يستعرض أمامك الموقع الإقامة التي تريد طباعتها. قم باختيار عدد النسخ ألا يتعدى العدد 99. ثم اضغط على إنشاء طالب جديد من خلال هذه الخدمة يتاح أيضا طباعة الهوية وتوصيلها إلى عنوانك. ومن الممكن إصدار تجديد الإقامة.

بالإضافة إلى ذلك أيضا يمكن التعديل مثل تعديل المهنة ونحن خدمات وكل ما ترغب فيه.