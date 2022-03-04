طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة عبر منصة ابشر 2022

طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعوده تعد من أحدي الخدمات الإلكتروني الهامة التي وفرتها حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية الحديثة إلى المواطنين والوافدين كما أن هذه الخدمات يستفيد منها الكثير من الأشخاص بشكل يومي على مدار اليوم والهدف هو توفير الوقت والجهد على الأفراد والمساهمة في توفير كل طرق الراحة لذالك قامت وزاره الداخلية بتفعيل منصة ابشر الإلكترونية التابعة لها في ظل ظروف انتشار عدوى فيروس كورونا الذي أطاح بالبلاد و بالإضافة إلى ذلك حتى يتمكن المواطنين والمقيمين والمغتربين من معرفة انتهاء التأشيرة وكذالك تاريخ تجديدها في الوقت المناسب لتلافي أي مسئولية قانونية تقع عليهم بالضرر سنتعرف على طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة ابشر 1443.

طريقة الاستعلام عن صلاحية خروج وعودة

تابع معنا من خلال الخطوات الأتية كيفية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة:-

سجل دخولك إلى موقع ابشر الإلكتروني.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول إلى الموقع قم بالدخول إلى صفحة الاستعلامات الإلكترونية ومنها اضغط على الجوازات.

عليك اختيار الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

اكتب جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع وهى رقم هويه الكفيل ورقم إقامتك.

اكتب رقم التأشيرة أو رقم الجواز.

الخطوة الأخيرة قم بالضغط على كلمة عرض سوف يعرض أمامك جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة وتاريخ صلاحية الخروج والعودة.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة عبر منصة ابشر

يجب الدخول إلى موقع خدمات ابشر الإلكتروني.

اضغط على خدمات ابشر المخصصة للأفراد لتسجيل الدخول.

بالضغط على الجوازات ومن ثم التأشيرات.

اختر منها واضغط على تأشيرة الخروج والعودة المفرد.

استعلام عن صلاحية خروج وعودة قم بتعبئة البيانات التي سوف توضح أمامك وتشمل:

كتابة رقم الجواز. رقم التأشيرة. ورقم رخصة الكافل. ورقم إقامتك.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة قم بالضغط على كلمة عرض بذلك تحصل على كافة البيانات المطلوبة.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي عبر منصة ابشر

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي يجب الدخول إلى موقع ابشر عبر الرابط الرسمي لمنصة خدمات ابشر. يوجد أمامك على الموقع بيانات مطلوبة منها اسم صاحب التأشيرة ويجب كتابة مثل الاسم المكتوب في الجواز دون أي تغيير في البيانات المطلوبة. ورقم الإقامة ورقم جواز السفر وغير ذلك من البيانات الأخري. بعد مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها يمكنك الحصول على كافة المعلومات التي ترتبط بالتأشيرة منها الموعد الذي تم تحديده للخروج من المملكة و مدة صلاحية التأشيرة والاستعلام عن صلاحية خروج وعودة.

يمكن طباعة هذه المعلومات والاحتفاظ بها.