نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارة ام جي 6 موديل 2022 ستاندرد رواتب أقل من 4 الاف ريال سعودي في المقال التالي
عروض تقسيط سيارة ام جي 2022 ستاندرد بتخفيض مذهل في السعودية يمكنك الحصول على العرض ذلك من شركة ام جي في المملكة العربية السعودية. بمجموعة من الميزات التي لا تخفى على أحد فهي من السيارات الجديدة كليا والتي يحبها السعوديين في تحركاتهم المختلفة. فهي من السيارات السيدان ذات المحركات القوية.
عروض تقسيط سيارة ام جي 2022 ستاندرد بتخفيض مذهل في السعودية
يمكنك الاستفادة من عروض تقسيط سيارة ام جي 2022 ستاندرد بتخفيض مذهل في السعودية حيث يصل قسطها الشهري إلى 1156 ريال سعودي. موديل ار اكس 5 ستاندرد.
مميزات تقسيط سيارة RX5 ام جي ستاندرد بقسط 1156 شهري
صفر دفعة أولى أي غير مطلوب منك دفعة أولى. وكذلك صفر رسوم إدارية. ويسري العرض حتى تاريخ 31 مارس 2022 أو حتىنفاد الكمية. وقد تختلف السيارات عن الصور المعروضة. وتطبق الشروط والأحكام. كما تحص لعلى 6 سنوات ضمان المصنع الأفضل في المنطقة أو 200 ألف كيلومتر.
ما هي أهم ميزة في سيارة ام جي 6 موديل RX5
تمتلك سيارة إم جي 6 العديد من السمات المميزة من حيث التصميم الرياضي والجميل الذي يعكس الشغف بالحياة، فهي سيارة سيدان ذكية ومصممة لتقديم أفضل أداء إلى أقصى حد بما يعكس روح العزيمة المتأصل في تراث إم جي البريطانية الأصل. تتوفر هذه السيارة بثلاثة موديلات مزودة بمحرك توربو بسعة 1.5 لتر يضمن أداءً حيوياً وديناميكياً، يضمن لك تجربة مغامرات جديدة بأسلوب أنيق. كما يوجد الكثير من التقنيات المتقدمة في جميع أنحاء السيارة، بينما تساعد العديد من الأنظمة المساعدة في الحفاظ على سلامتك وحمايتك. اكتشف المزيد عن سيارة إم جي 6.
التصميم الداخلية لـ ام جي 6 روعة الروعة
هناك الكثير لتستمتع به في مقصورة إم جي 6 الأنيقة والرائعة والمتوفرة باللون الأسود، أو البيج، أو الأحمر، وتأتي المقاعد مفروشة بالجلد في الطراز الأعلى (DEL) لتوفر أعلى مستويات الراحة خلال الجلوس. كما أن حجم الصندوق الخلفي كبير وتبلغ سعته 424 لتر يمكن زيادتها إلى 1170 لتر لدى طي المقاعد الخلفية للأسفل. ويعد نظام تكييف الهواء المزدوج وزر تشغيل المحرك من المزايا الإضافية التي تعزز الإحساس بالجودة في جميع أنحاء المقصورة. وتشعرك هذه السيارة بأنها جاهزة دوماً للانطلاق في اللحظة التي تكون فيها على استعداد في مغامرة جديدة.
كيفية التقسيط والحصول على العرض
يمكنك الاتصال بالخط الرسمي لشركة ام جي 8007498888 والتنسيق مع أحد البنوك حيث يمكنك معرفة مزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920000891 أو توجه إلى مسؤول مبيعات تمويل الأهلي التأجيري بصالة عرض الوكيل كما يمكنك زيارة أقرب مركز تمويل تأجيري إليك أو أحد فروع البنك الأهلي.Nbc.
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