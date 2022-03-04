نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتائج القبول في السجون” نتائج السجون القبول النهائي 1443 أبشر للتوظيف Jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج القبول في السجون، حيث زاد البحث في المملكة وخاصة من المواطنات السعوديات عن نتايج القبول في السجون وهذا عبر منصة ابشر للتوظيف، والتي يمكنهن من خلالها الاستعلام عن تلك النتائج، حيث إنه انتشر في الأوساط السعودية أن نتائج القبول في النهائي في وظائف السجون قد تم الإعلان عنها عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa، وقد تعرفنا مع حضراتكم بالفعل عن نتائج القبول المبدئي في السجون 1443، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

المديرية العامة للسجون

أعلنت المديرية العامة للسجون منذ فترة تقارب الشهر عن القبول المبدئي الخاصة بوظائف السجون التي تم الإعلان عنها للعنصر النسائي منذ حوالي شهرين، حيث أعلنت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن وظائف شاغرة برتبة جندي للنساء.

وأتاحت المديرية التقديم على تلك الوظائف بشكل إلكتروني، وهذا عبر المنصة الإلكترونية الشهيرة في السعودية منصة أبشر للتوظيف، والتي تم من خلالها تقديم البيانات الخاصة بالمتقدمات والمؤهلات الخاصة بهم، وقد تم قبول الكثير منهم مبدئيا، وقد أدوا بالفعل الاختبارات الخاصة بالقبول، وعمل المقابلات الشخصية، وبعدها يتم المفاضلة بين المتقدمات لاختيار المقبولات نهائيا.

نتائج القبول في السجون

وسنتابع مع حضراتكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في تلك الوظائف بكل سهولة و يسر، وبشكل إلكتروني فقط، وهذا عبر منصة ابشر للتوظيف، بكل سهولة، ويمكنكم عمل ذلك عن طريق متابعة الخطوات الموضحة التالية:

أبشر التوظيف وزارة الداخلية

وتتيح وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية والبيانات الأساسية عبر موقع أبشر الخاص بها، وهذا كما هو موضح في الخطوات التالية: