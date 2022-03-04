شروط استحقاق المتزوجة للضمان الإجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية 1443

يعد برنامج الضمان الإجتماعي في المملكة من أهم البرامج المتاحة من قبل الحكومة السعودية حيث استطاع الضمان إحتواء كافة فئات المجتمع السعودي التي تحتاج للدعم لمواجهة متطلبات الحياة وخصة في ظل النهوض الإقتصادي الذي تمر به المملكة في ظل رؤية 2030، حيث استطاع الضمان أن يكفل أيضاً السيدات المتزوجات بالإضافة للمطلقات والأرامل ولكن هذا يتم بعد توافر كافة شروط الإستحقاق التي وضعها الضمان حتى تتمكن المتزوجة من الإنضمام لمؤسسة الضمان الإجتماعي وصرف معاش شهري.

يعد برنامج الضمان الإجتماعي من أهم برامج الدعم داخل المملكة العربية السعودية حيث يستهدف الضمان الفئات التي تحتاج للدعم بشكل كبير من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وكذلك الأسر التي لا معيل لها، لتحصل على رواتب الضمان بشكل شهري بالإضافة لبعض المساعدات الأخرى التي يقدمها لهم الضمان في الأزمات، كما حرص الضمان على شمل المرأة المتزوجة بين الفئات المستحقة ولكن بعد توافر شروط معينة لضمان وصول الدعم للسيدات الأكثر إحتياجاً لهذا الدعم.

شروط استحقاق المتزوجة للضمان الإجتماعي الجديد

وضع الضمان المطور في المملكة العربية السعودية بعض الشروط الواجب توافرها للمرأة المتزوجة حتى تستطيع التسجيل في الضمان وهي كالآتي:

يجب أن لا يتجاوز مجمل دخل المرأة المتزوجة الحد المانع الخاص بالضمان الإجتماعي.

تقديم ما يثبت هجرة الزوج للمرأة المتزوجة أو تعليقها وإحضار شهود على هذا حتى تستطيع المتزوجة إستحقاق معاش الضمان المطور.

يجب أن يكون مر على هجر الزوج للمتزوجة حتى تحصل على معاش الضمان مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع ضرورة توافر مايثبت ذلك.

في حالة أن الزوج غير سعودي الجنسية ولكن المرأة سعودية الجنسية ولديها منه أبناء يحق لها استحقاق معاش الضمان إذا كان العائل للأسرة لا يستطيع العمل وغير مؤهل أن يعمل.

يجب أن تكون المرأة المتزوجة لا تمتلك سجل مهني أو تجاري أو لديها أي رخصة تجارية لضمان توافر شروط الاستحقاق كاملة.

يجب أن تكون المتزوجة تقيم في أراضي المملكة بشكل دائم، كما يجب أن تكون قد تجاوزت 35 عاماً من العمر.

يجب أن تكون المتزوجة وترغب في التسجيل في الضمان المطور لا تمتلك عمالة مهنية وقد استثنى الضمان في تلك الشرط إذا لزم الأمر وتوافر عمالة مهنية لديها أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة عمال.

رواتب الضمان الإجتماعي الجديد للمتزوجة

تعتمد وزارة التنمية الإجتماعية في تحديد قيمة رواتب معاش الضمان على عدد أفراد الأسرة حتى يتم تقديم الدعم اللازم لهم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وفيما يلي نوضح قيمة رواتب الضمان المطور للمتزوجات: