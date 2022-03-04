شروط قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية

شروط قرض العمل الحر للعاطلين من أهم ما قد قدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والذي يعمل على خدمة العديد من المواطنين السعوديين المتعطلين عن العمل وذلك لمساعدتهم في دخول عالم التجارة ورجال الأعمال والتحسين من مستواهم المعيشي والمالي وقد قام البنك بتحديد بعض الفئات المستهدفة المستحقة للحصول على هذا القرض ومنها النساء ، المتعطلين عن العمل. ومن خلال مقالنا هذا عى موقع ثقفني سنقوم بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالشروط وخطوات التقديم لكل من يريد الحصول على هذا القرض

ما هو قَرض العَمل الحُر ؟

يعد تمويل العمل الحر نفاذ التي قام بنك التنمية الاجتماعية بتقديمه لعددا من الفئات المستهدفة المستحقة للحصول على والتي تتمثل في الموظفين ذات الدخل المنخفض والذين يريدون التحسين من مستواهم المادي والمعيشي والشباب المتعطل عن العمل وأصحاب المشروعات الصغيرة والتي يريدون تطويرها وتكبيرها وأيضاً النساء ومن بين التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية هو قرض السيارة والذي قد تم تحديد المبلغ المالي له ب 150 ألف ريال سعودي.

شروط قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل في المملكة

لكل من يريد الحصول على قرض العمل الحر للمتعطلين الموافقة ؛ لا بد توفير جميع الشروط المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية حتى يتم قَبُول الطلب الذي سيقوم الشخص بتقديمه والموافقة عليه، ومن شروط قرض العمل الحر من أجل التمكن من التسجيل للحصول على هذا القرض ما يلي:

لا يتعدى الدخل الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب عن أربعة عشر 14 ألف ريال سعودي.

ألا يكون قد حصل على أي قروض من بنك التنمية الاجتماعية أو يوجد عليه أقساط مستحقه لم يتم تسديدها عند تقديم الطلب.

لا تتخطى قيمة تعثر الفحص الائتماني عن ما يعادل ثلاثون ألف ريال سعودي.

تكون الفترة المحددة لسداد قيمة الأقساط المستحقة عليه مقسمة على أربعين 40 شهر كامل.

أما في حالة إذا كان القرض عيني تصل مدّة السداد إلي ستون 60 شهراً كاملاً.

أن يكون المتقدم بطلب للحصول على القرض حاصل على الجنسية السُّعُودية.

أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية حتى يتم سداد قيمة الأقساط المستحقة عليه كامله.

أن لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن واحد وعشرون 21 عاماً كاملاً.

ألا يتعدى عمره عن ستون 60 وقت تقديم الطلب.

شروط الكفيل في قرض العمل الحر

لا بد من وجود كفيل أو ضامن من أجل صرف قرض العمل الحر ؛ ولا بد أن يتمتع هذا الكفيل بالشروط التالية: