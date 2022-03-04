حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم المادي بالسعودية والذي يعمل على إعادة توجيه الدعم الحكومي لضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين، يسعى البرنامج دائمًا إلى تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنافع الحكومية مع تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الدعم الحكومي و تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية التي لحقت بالكثير بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أن البرنامج يهدف إلى توفير حياة معيشية مناسبة للأسر محدودة أو متوسطة الدخل.

حساب المواطن وصدور نتائج الأهلية للدورة 52 لشهر مارس 2022م

أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدورة 52 المخصصة لشهر مارس 2022م، ولقد صرح البرنامج في وقت سابق على أن اليوم العاشر من كل شهر ميلادي هو الموعد المحدد لإيداع الدفعات للمستفيدين، أما في حالة توافق هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية يتم تأخير أو تقديم موعد الإيداع على أن يتم الإعلان عن هذا الموعد بشكل رسمي.

خطوات التسجيل كمستخدم جديد بالبرنامج 1443ه‍

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن .

. الدخول على صفحة البيانات الشخصية وكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها والتأكد من صحتها مثل رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

يقوم البرنامج بإرسال كلمة المرور على رقم الجوال الذي تم تسجيله.

يتم تغيير كلمة المرور في حالة رغبة المستفيد في ذلك.

يقوم المستفيد باستكمال عملية التسجيل.

إرفاق جميع الملفات والمستندات المطلوبة.

الضغط على أيقونة تسجيل.

تفاصيل الدفعة 51 لشهر فبراير 2022م

لقد أعلن برنامج حساب المواطن أنه قد بلغ إجمالي دعم المستحقين للدفعة 51 ما يقرب من 1.9 مليار ريال سعودي وذلك لعدد 10.4 مليون مستفيد وتابع، و بلغ إجمالي مبلغ التعويضات السابقة حوالي 25 مليون ريال سعودي، لقد بلغت نسبة المستفيدين الذين حصلوا على الدعم 77% مستفيد، بينما كان إجمالي مبلغ الدعم منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة 51 مايقرب من 113 مليار ريال سعودي و بلغ إجمالي مبلغ الأثر الرجعي التعويضات للدفعات 962 مليون ريال سعودي.