برنامج الدعم السكني يُساهم في تقديم وحدات عقارية للمواطنين ولكن بشروط مُعينة، مما دفع الكثيرين في التعرف على شروط الاسكان للمطلقات والأرامل رغبةً في التقدم للحصول على مسكن خاص بهم، فتسعى المملكة بشكل مستمر لتقديم يد العون للمواطنين في كافة المجالات، حيث تم إنشاء هذا البرنامج عام 2017.

شروط الاسكان للمطلقات والأرامل 2022

الكثير من السيدات المطلقات والأرامل داخل المملكة يرغبون في الحصول على وحدات سكنية، ولكي يتمكنون من ذلك الأمر لابد من توافر بعض الشروط لديهم لضمان الحصول على الدعم من قبلهم:

ضرورة أن يكون لديها داخل شهري ثابت وأن تكون سعودية الجنسية فقط.

يلزم أن تكون مقيمة داخل أراضي المملكة وأن يكون زوجها متوفي منذ سنتين كحد أقصى.

لابد أن تكون مستفادة من تلك الدعم للمرة الأولى.

يجب ألا تكون مالكة لأي وحدة سكنية أخرى.

شروط الحصول على الدعم السكني للأسر

إذا كان هناك أسرة ترغب في الاستفادة من الدعم السكني فيجب أن تكون متوفر لديهم بعض الشروط التالية وهي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم لا يقل عمره عن 25 وسعودي ومقيم في المملكة.

ينبغي ألا يكون مالك لسكن حكومي أخر ويجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم هو عائل الأسر.

يلزم ألا يكون مالك لمسكن مُنذ خمس سنوات ماضية، وفي حالة توفي الأب يُمكن لأبناءه التقدم للحصول على وحدة سكنية.

ما هي شروط الحصول على الدعم للمعلمين؟

وزارة الإسكان حددت مجموعة من الشروط لكي يحصل المعلمين على الدعم عن طريق تقديم قرض بمبلغ 500 ألف ريال، لذا لابد من توافر ما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 40 ولا يتجاوز 49 وأن يكون راتبه الشهري 1400 ولا يتخطى ذلك.

ضرورة ألا يكون مالك لمنزل مُنذ خمسة سنوات ماضية ولابد أن يكون تابع لوزارة التعليم السعودي.

ينبغي عليه أولاً التقدم في صندوق التنمية العقارية وأن تكون الوحدة السكنية جاهزة.

خطوات التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل

يُمكنك التسجيل في سكني عبر التالي: