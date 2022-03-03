طريقة تقديم طلب للحصول على دعم المكيفات من حساب المواطن لعام 1443

كيفية تقديم طلب الحصول على خصومات أجهزة التكييف من حساب المواطن، يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة المتسائلة داخل المملكة العربية السعودية، وخاصة مع اقتراب قدوم فصل الصيف، حيثُ اطلق المركز الوطني السعودي مبادرة الحصول على تكيفات بأسعار رمزية، وهذا كل مستحقي برنامج حساب المواطن لعام 1443، ولقد أعلن المركز الوطني السعودي أن تلك الأجهزة انها موفرة للطاقة الكهربائية ، فهي تعمل على ترشيد الاستهلاك الكهربي، كما أنها تهدف إلي تحفيز الانتاج المحلي السعودي، كما أنها محلية الصُنع.

رابط التسجيل للحصول دعم التكيفات الخاص بحساب المواطن

من المعروف أن المملكة العربية السعودية منذ عام 2019، أطلقت مبادرة شراء أجهزة تبريد بأسعار رمزية لاصحاب الدخل المحدود والمنخفض ، كما أوضحت خطوات التسجيل للحصول على دعم المكيفات، من تلك الخطوات:

الدخول على رابط حساب المواطن

تسجيل بيانات الدخول

والنقر على على مربع الموافقة على الشروط

النقر على خانة خدمة التكييف

الإطلاع على انواع وأسعار التكيفات المعروضة وكذلك المتجر التي تقوم ببيعها

وعلى المُشتري اختيار الجهاز، وكذلك اختيار أقرب منفذ بيع إليه.

شروط الحصول على دعم المكيفات لعام 1443

ولقد أوضح المركز الوطني السعودي مجموعة من الشروط، يجب توافرها على من يحق له التقدم للحصول على دعم المكيفات، ويمكن تلخيصها في الأتي:

أن يكون المُشتري سعودي الجنسية

سن العميل لا يقل عن 21 عام

يشترط أن يكون المسجل من مستحقي برنامج حساب المواطن

يلزم أن يكون المسجل من حاملي رقم هوية سارية المفعول

كما يحق له شراء حتى ست أجهزة من التكييف كحد أقصى.

رابط الاستعلام عن أهلية استحقاق الحصول على دعم مكيفات

كما أعلن المزكر الوطني أن رابط مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، هو الوحيد للاستعلام عن نتيجة الأهلية، وهذا عن طريق إدخال رقم الهوية، وكذلك تسجيل تاريخ الميلاد بالعام والشهر واليوم، ثم إدخال الرمز المائي في الخانة الخاصة به، والنقر على مربع تحقق الأهلية، ومما لاشك فيه نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بوجه عام والمملكة بوجه خاص فأصبح لكل مواطن له الاحقية في الحصول على أجهزة تكييف.