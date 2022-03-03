برنامج دعم ريف 2022 يعلن عن القطاعات المستهدفة بالدعم بتبوك بالمملكة

برنامج دعم ريف 2022 الحكومي التابع لوزارة البيئة والمياه الزراعية بالمملكة العربية السعودية أعلن اليوم الخميس 3 مارس 2022 الموافق 30 رجب 1443هـ عن الأربع قطاعات المستهدفة بشمول الدعم في منطقة تبوك وقد صدر ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين من الحساب الرسمي الإلكتروني تويتر والذي قال فيه المواطن ” ماهي المشاريع التي يشملها برنامج دعم ريف بمنطقة تبوك ؟”.

برنامج دعم ريف يعلم شمول 4 قطاعات بتبوك 2022

في نفس السياق السابق ذكره فإن برنامج ريف الحكومي طرح أسماء المشاريع والأنشطة المشمولة بالدعم 1443 بتبوك السعودية نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا مشروع الأسماك.

كذلك مشروع الفواكه.

أيضًا قطاع انتاج العسل.

في النهاية شمول قطاع الأسر المنتجة.

ماهو برنامج دعم ريف Reef بالسعودية 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج ريف الحكومي بالمملكة العربية السعودية تم تدشينه من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية بهدف:

تحسين الكفاءة الإنتاجية الزراعية ورفع مستواها.

كذلك لدعم صغار المزارعين من خلال رفع مستوى معيشتهم والذي بدوره يؤدي لتحسين مستوى القطاع الزراعي الريفي بالسعودية.

تقديم دعم مالي مباشر إضافة لتقديم برامج زراعية متطورة للمزارعين بعد مراجعة طلباتهم وتقيمها من قبل برنامج ريف.

في النهاية حصول الأسر المتقدمة للدعم على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط القبول في برنامج ريف السعودية 1443

في الختام نوضح أبرز شروط برنامج ريف الحكومي لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة بالترتيب التالي:

أولًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل لبطاقة التنقل.

كما يشترط أن يكون المتقدم أحد المشتغلين بالمهن الزراعية التي حددها البرنامج ويباشر العمل بنفسه أو أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

كذلك يجب ألا يكون المتقدم ممن يشتغلون بأحد وظائف القطاع الخاص أو العام.

أيضًا يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

كما يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري المتقدم عن 6000 ريال سعودي.

كذلك يجب أن يتقدم طالب الدعم بإثبات ممارسته لمهة الزراعة وتكون وثائق معتمدة من جهات رسمية.

أيضًا يجب ألا يتجاوز طلب الدعم من البرنامج لأكثر من 3 مرات بإجمالي دعم لا يتجاوز 54 ألف ريال سعودي سنويًا لكافة البرامج.

كما يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي باسمه وأن يكون نشط ومسجل بالمنصة الإلكترونية.

في النهاية يجب على المتقدم الالتزام بتطبيق كافة الشروط الصحية والفنية للبرنامج.

طريقة التسجيل ببرنامج ريف بالمملكة 2022

في الختام لراغبي التسجيل في برنامج ريف Reef اتباع الخطوات التالية: