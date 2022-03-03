موعد الاختبار التحصيلي للعام الدراسي 1443 وكيفية التسجيل أونلاين

يهتم كثير من الطلاب والطالبات في الشهادة الثانوية بالمملكة العربية السعودية، بالتعرف إلى موعد الاختبار التحصيلي للعام الدراسي 1443هـ، وذلك لأنّ كثيرًا من مؤسسات التعليم العالي في المملكة تشترط اجتياز هذا الاختبار الذي يقيس قُدرات الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامّة، ويقف على مدى تحصيلهم المواد الدراسية في القسم العلمي، وتشمل الأسئلة في الاختبار على المواد العلمية في الصفوف الثلاثة بهجف التعرف إلى مواطن القوة والضعف لكلّ طالب ثانويّ، وقياس تحصيل الطلبة ومدى تقدمهم، وإثارة دافعيتهم للتعلم واكتساب المعارف والمهارات المختلفة، وتقييم طُرُق التدريس المعتمدة في الجامعات، وتقييم المناهج الدراسية ومدى ملاءمتها لحاجة الطلبة.

موعد الاختبار التحصيلي للعام الدراسي 1443

وننشر موعد الاختبار التحصيلي للعام الدراسي 1443، خدمة للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، إذ من المقرر أن تبدأ في 10 يونيو، وتستمر حتّى 20 يونيو 2022م، وذلك وفق ما أوردته هيئة تقويم التعليم والتّدريب السعودية.

كيفية التسجيل في اختبار التّحصيلي بالسعودية

وعن كيفية التسجيل في اختبار التّحصيلي بالسعودية للعام الدراسي 1443هـ، فإن ذلك يتم أونلاين من خلال اتباع هذه الخطوات التى سوف يتم ذكرها:

الدخول إلى صفحة الاختبار عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب. اختيار الجدول الزمني للاختبار. النقر على سجل الآن. إدخال رقم السجل المدني بخانة اسم المستخدم. كتابة كلمة السّر. النقر على تسجيل الدخول. اختيار الاختبارات المتاحة. والنقر على اختبار التحصيلي. تحديد نوع الاختبار، ورقي أم محوسب. النقر على التسجيل. الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على التالي. مشاركة الموقع للتعرف إلى المراكز القريبة. اختيار المركز الذي يريد الطالب أداء الاختبار فيه. تحديد يوم الاختبار. مراجعة البيانات. دفع الرسوم المقررة. النقر على إرسال.

الاستفسار عن نتائج التحصيلي عبر قياس

ويُمكن الاستفسار عن نتائج التحصيلي عبر قياس، وذلك باتباع عدد من الخطوات على النحو التّالي: