نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج إمكان الراجحي وأبرز المتطلبات والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج إمكان الراجحي هي أحد أنواع المنتجات التمويلية المتميزة والتي يمكن الحصول عليها من أجل تلبية احتياجات العملاء المالية، وشراء ما يحتاجون إليه، وتقدم شركة إمكان الراجحي التمويل بأسرع وقت، كما أنك قد تحصل على الموافقة الفورية إن كانت كافة الشروط متوفرة بك وقد وفرت الشركة جواب متى يتم إيداع تمويل إمكان الراجحي وسوف نتعرف على طريقة طلب تمويل إمكان الراجحي كما سنوضح بالتفصيل شروط تمويل إمكان أيضًا مثل شروط التمويل التأجيري إمكان الراجحي وكذلك لكافة أنواع المنتجات المتوفرة في ضوء منتج إمكان الراجحي 1443.

منتج إمكان الراجحي

هناك العديد من المنتجات المتوفرة من خلال إمكان الراجحي والتي يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر وخصوصًا من خلال تطبيق إمكان أو عبر موقع إمكان للتمويل أيضًا، فأول منتج إمكان الراجحي ما يلي:

التمويل الميسر من إمكان الراجحي

هذا النوع من أنواع التمويل يمكن الحصول عليه بموافقة فورية وبشروط سهلة من خلال موقع الشركة أو تطبيق إمكان وذلك من خلال اتباع الشروط التالية:

الجنسية السعودية للمتقدمين للحصول على التمويل المصغر أو الميسر.

أقل حد للراتب يمكن التقديم به على التمويل هو خمسة آلاف ريال سعودي.

السن لا يكون أقل من الخامسة والعشرين، ولا يكون أكثر من الستين أيضًا.

فترة التمويل للعاملين في القطاع الخاص هو ستة أشهر فقط.

يتعين أن يكون السجل الائتماني جيد.

وعند توافر تلك الشروط يمكن تثبيت تطبيق إمكان الراجحي وطلب التمويل بدون تحويل الراتب، وبقيمة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي.

متطلبات التمويل التأجيري من إمكان الراجحي

وهناك أيضًا التمويل التأجيري المتوافق مع الأحكام الإسلامية المقدم من خلال إمكان الراجحي، ويمكن الحصول عليه بدون تحويل الراتب، كما يمكن الدخول إلى رابط التمويل التأجيري إمكان للتعرف على المزيد من التفاصيل عن طريق التقديم والتعرف على الشركاء أيضًا فأما عن المتطلبات فهي كما يلي:

الحصول على هوية وطنية سارية.

استخراج رخصة قيادة سارية أيضًا.

تقديم العنوان الوطني.

تقديم كشف حساب بنكي للثلاث شهور الأخيرة.

الحصول على عروض أسعار للسيارة التي ترغب في شرائها.

ويمكن أن تحصل على التمويل بقيمة راتب لا تقل عن 1900 ريال سعودي، كما أن التمويل المقدم إلى المواطنين يمكن أن يصل إلى المليون ريال سعودي.