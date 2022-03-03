التسجيل في وظائف الحرم المكي للنساء 1443 طريقة التقديم والأوراق المطلوبة لوظائف الحرم المكي

وظائف الحرم المكي للنساء 1443 طريقة التقديم والأوراق المطلوبة لوظائف الحرم المكي وشروط وظائف النساء في الحرم المكي التي تم الإعلان عنها من قبل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام حيث أعلنت عن اتاحة التقديم على وظائف الحرم المكي للرجال والنساء ولعدد من التخصصات المطلوبة في وظائف الحرم وأيضا يتم التقديم في وظائف الحرم المكي لحملة الشهادة الثانوية وهناك بعض شروط القبول في وظائف الحرم لابد من توافرها في المتقدم كذلك يتم التقديم في وظائف الحرم الكترونيا على رابط موقع وكالة الرئاسة العامة لشؤون السجد الحرام.

شروط القبول في وظائف الحرم المكي للنساء 2022

أولا التقديم لأصحاب الجنسية السعودية ولا يتم قبول تقديم غير السعوديات.

كذلك يجب ان يتجاوز عمر المتقدمات عن 20 عام.

ثم يجب تفرغ المتقدمة لشغل الوظيفة ويجب ان تكون متاحه للعمل في أي وقت مطلوب.

أيضا يجب تجهيز الأوراق المطلوبة في وظائف الحرم النسائية عند اجراء المقابلة الشخصية.

كذلك يجب ان تكون المتقدمة لائقة طبيا لأداء مهام الوظيفة.

يجب ان يكون المؤهل العلمي المطلوب تم صدوره من جامعة حكومية أو جامعات معترف بها في السعودية.

أيضا في حالة الدراسة بالخارج يجب تقديم معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

في حالة قبول المتقدمة مبدئيا يجب ان تقوم بطباعة بيانات التقديم في منصة ابشر.

كيفية التسجيل في وظائف الحرم المكي للنساء

أولا يجب الدخول على رابط موقع الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام الرسمي.

وبعد ذلك الاطلاع على الشروط والاحكام والضغط على كلمة موافق.

ثم يجب ادخال رقم الهوية الشخصية ومتابعة التسجيل بالضغط على اكمال التسجيل.

بعد ذلك الدخول على صفحة القبول وكتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

وأيضا يجب ادخال رقم الجوال الشخصي والبريد الالكتروني للتواصل.

ثم يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها والضغط على تأكيد التقديم.

وأخيرا يتم ارسال طلب ويجب انتظار القبول المبدئي في وظائف الحرم للنساء.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الحرم المكي 1443