50 ألف فورى بدون تحويل الراتب وبدون كفالات لجميع العملاء

50 ألف فورى بدون تحويل الراتب وبدون كفالات ، تمويل شخصي كاش ونقدى متاح لموظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية ، وأصحاب الأعمال الحرة أيضاً ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة للاستفادة من هذا المنتج ، يعتبر هذا التمويل أحد العروض التمويلية التي يوفرها بنك ساب ، حيث يقدم البنك هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ، بالإضافة إلى العديد من خيارات السداد التي تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل علي دفعات تتناسب مع راتبه الشهري.

التمويل الشخصي من بنك ساب

بنك ساب واحد من أهم وأكبر البنوك الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، حيث يوفر البنك العديد من الحلول التمويلية التي تناسب جميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، ومن ضمن الحلول التمويلية التي توفرها بنك ساب ، تمويل شخصي مقابل حساب رهن وديعة نقدية ، حيث يتيح البنك للعملاء من خلال هذا المنتج سداد احتياجاتهم المالية قصيرة الأجل ، وذلك من خلال شروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر بنك ساب للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها ، عند التقدم بالطلب.

أهم إمتيازات برنامج التمويل الشخصي من بنك ساب في المملكة العربية السعودية

برنامج التمويل الشخصي من بنك ساب مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تمويل بنك ساب قصير الأجل متاح بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 50 ألف ريال سعودي.

جميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك ساب.

هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي البنك لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

تمويل بنك ساب لا يحتاج إلى وجود ضمانات ولا كفالات.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل بنك ساب بدون تحويل الراتب حتي 12 شهر.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، وأصحاب الأعمال الحرة أيضاً في المملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات وبدون تحويل الراتب الشهري.

طرق التقديم على التمويل الشخصي من بنك ساب