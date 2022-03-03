وزارة الإسكان أرض وقرض آلية وشروط التقديم

وزارة الإسكان أرض وقرض واحدة من أكثر منتجات وزارة الإسكان أهمية حيث تعمل الوزارة من خلالها على إتاحة حجز أرض مجانية للمواطن في حالة تطابق شروط أرض وقرض وزارة الإسكان على المواطن وقد تم وضع شروط الأراضي المجانية للتأكد من أحقية المستفيد في الحصول عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وزارة الإسكان أرض وقرض وآلية التقديم.

وزارة الإسكان أرض وقرض

تم إتاحة الأراضي من خلال وزارة الإسكان أرض وقرض للمواطنين الغير قادرين على توفير منزل خاص بهم ولا يستطيعون تأمين مبالغ مالية كبيرة لبناء منزلهم الخاص، وللحصول على هذا المنتج ينبغي الالتزام بالشروط الآتية:

يقتصر اختيار الأراضي على القطع المتوفرة عن طريق الوزارة.

قدرة المواطن المتقدم على بناء الأرض التي يتم تخصيصها له في الوقت المحدد السابق إعلامه به.

ألا يبدأ المواطن في التقديم في حالة عدم بلوغه سن 25 عامًا.

لا يسمح بالتقديم لهذا المنتج من قبل الأفراد غير السعوديين.

آلية التقديم على أرض وقرض وزارة الإسكان

يمكنك التقديم للحصول على أرض وقرض وزارة الإسكان عن طريقة المرور بالآتي:

عليك في البداية الولوج إلى منصة سكني.

الدخول إلى الأراضي السكنية عبر أيقونة الحلول السكنية.

تقوم المنصة بتوجيهك إلى صفحة أخري من خلالها يمكنك رؤية المخططات المتاحة.

يجب تحديد المخطط المفضل وبعدها تقوم باختيار البناء الذاتي.

يتم طلب معلومات المنطقة وأيضًا المدينة لتعمل المنصة على حصر الأراضي المتوفرة بها.

الضغط على الأرض المناسبة لك من الأراضي المتاحة ليتم استعراض صور لها وعليك بعد ذلك تأكيد حجز تلك الأرض.

بمجرد تأكيد الحجز تقوم المنصة بإرسال رسالة نصية إلى جوالك بها رمز التفعيل وتقوم باستخدامه لتوقيع العقد.

تُظهر المنصة رسالة تؤكد انتهاء التوقيع وإتمام حجز الوحدة.

أرض وقرض استعلام

تتيح لك الوزارة الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بك السابق تقديمه من خلال المرور بالآتي: