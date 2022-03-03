رابط المساعدة المقطوعة المباشر برقم السجل المدني

المساعدة المقطوعة من أهم برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يقدم الدعم المالي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل، وهذا البرنامج قدم الدعم المالي لملايين المواطنين خلال الأعوام الماضية، وقامت برفع المستوي المعيشي لأصحاب الدخل المنخفض، وخلال الأسابيع الماضية زادت عملية البحث عن موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي، وخاصة بعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور بعد عمل بعض التعديلات على النظام القديم، مثل إلزام رب الأسرة بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية لجميع أفراد الأسرة، وإلحاق أفراد الأسرة القادرين على العمل ببرامج التدريب والتأهيل للحصول على الوظائف المناسبة لهم، وذلك من خلال منصات التوظيف التابعة لوزارة الموارد البشرية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الحصول.

شروط المساعدة المقطوعة السعودية

وضع الضمان الاجتماعي السعودي العديد من الشروط الهامة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

أن يكون المواطن أو المواطنة من أصل سعودي ويحمل الجنسية السعودية.

إقامة المستحق لإعانة الضمان الاجتماعي داخل المملكة بشكل دائم.

داخل المملكة بشكل دائم. تم استثناء الأرملة أو المطلقة ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية من شرط الجنسية، كما تم استثناء أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي من هذا الشرط أيضًا.

تصرف المساعدات المقطوعة لأصحاب المعاش الضماني ومحدودي الدخل.

لأصحاب المعاش الضماني ومحدودي الدخل. تمنح لأصحاب الدخل المنخفض ومحدودي الدخل.

يجب ألا يتخطى الدخل الشهري الحد المانع للصرف.

لا يكون لدى المتقدم أي أراضي زراعية أو سجل تجاري، أو أملاك عقارية.

تصرف للشخص الأعزب الذي لا يتجاوز دخله الشهري 3 آلاف ريال سعودي.

رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي المباشر

يجب علينا إتباع الطريقة الصحيحة في الاستعلام عند الدخول عن رابط المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

الدخول على رابط المساعدات المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قيام الشخص الذي يريد الحصول على المقطوعة بإدخال رقم السجل المدني. تسجيل رمز التحقق الشخصي الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الضغط على أيقونة العرض للحصول على جميع البيانات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة عند التقديم على المساعدة المقطوعة السعودية

حدد الضمان الاجتماعي بعض الأوراق المطلوبة للحصول على هذه الإعانات وهى كما يلي:-