نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير رقم الجوال في الراجحي عن طريق النت أو الصراف الآلي أو البنك 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر السؤال عن طريقة تغيير رقم الجوال في الراجحي، أحد أكثر الأسئلة انتشارًا بين مواطني المملكة العربية السعودية المهتمين بالتعاملات المصرفية والتحديثات التي تجريها البنوك في المملكة خاصة بنك الراجحي، حيث يجب علي جميع العملاء باستمرار تحديث بياناتهم في الراجحي وتغيير أرقامهم المرتبطة بالحسابات المصرفية، وذلك من أجل تجنب حدوث مشاكل في الحساب في حال توقف أو تعطل رقم الجوال الخاص بالعميل، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي كيفية تغيير رقم الجوال في الراجحي عن طريق النت والصراف الآلي.

خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية

يعتبر من أهم البنوك الاستثمارية والمصرفية الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث أطلق البنك الخدمات الإلكترونية المتاح إتمامها عن طريق النت، يقدم بنك الراجحي أحدث الخدمات الإلكترونية المصدرة لتطبيقات الهاتف المصرفية العاملة على جوالات العملاء، حيث يتيح لعملائه خدمة إتمام المعاملات المصرفية بشكل إلكتروني عن طريق النت دون الحاجة لزيارة لأحد فروع الراجحي المنتشرة في أرجاء البلاد وكان من أهمها سداد الفواتير الخاصة والحكومية وتعبئة رصيد الجوال وخدمة التحويلات المصرفية داخل وخارج أراضي السعودية وخدمات بيع الأسهم وبيع أسهم أورامكو في الراجحي و تداول والفوركس والاكتتاب في سوق البورصة.

طريقة تغيير رقم الجوال في الراجحي عن طريق النت

يمكن لعملاء مصرف الراجحي تغيير رقم جوال في بنك الراجحي عن طريق النت باتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب الدخول إلى المباشر للأفراد الراجحي.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحساب الراجحي.

اضغط على زر “ دخول “.

“. إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول (اسم العميل – كلمة المرور).

النقر على تسجيل الدخول.

الدخول إلى صفحة بها يتم إدخال رقم الهاتف الجديد.

استلام رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل الجديد.

ادخل الرمز الموجود بالرسالة على الموقع.

وفي النهاية سوف يتم اعتماد رقم الجوال المدخل حديثًا بشكل دائم.

ويمكنكم بكل سهولة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني بشكل إلكتروني وبدون الحاجة إلي التوجه لأحد فروع البنك، بالإضافة إلي فتح حساب للمواطنين وللمقيمين.

طريقة تغيير رقم الجوال في الراجحي عن طريق الصراف الآلي

يتاح للعملاء تغيير رقم الجوال عن طريق الصراف الآلي لبنك الراجحي باتباع الخطوات الآتية:

في البداية التوجه إلى أقرب ماكينة صراف الراجحي من مكان إقامة العميل.

إدخال بطاقة صراف الراجحي مدى المصرفية الخاصة ببنك الراجحي في المكان المخصص في الصراف الآلي.

قم بكتابة رقم البطاقة المصرفية السري المكون من 4 خانات.

سوف تظهر القائمة الرئيسية الخيارات العميل على الصراف الآلي.

اختيار عمليات أخرى أو الخدمات الفرعية من قائمة الخيارات الرئيسية في واجهة الصراف.

اضغط على إضافة أو تحديث رقم الجوال الخاص من قائمة الخيارات.

قم بالموافقة على شروط وأحكام تغيير أو تحديث رقم الجوال في حساب العميل والضغط على موافق.

إدخال رقم الجوال الجديد والضغط على تأكيد رقم الجوال.

يتم تغير رقم الجوال المدخل والمرتبط بحساب العميل بنجاح.

وفي النهاية سوف يطلب الصراف الآلي من العميل التوجه إلى أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي لتنشيط رقم الجوال الجدي عن طريق خدمة العملاء.

تغيير رقم جوالي في الراجحي من خلال البنك

يمكنك بكل سهولة تغيير رقم الجوال في بنك الراجحي عن طريق زيارة أحد أقرب فروع المصرف المجاورة إليك، وتقديم طلب اغير رقم جوالي من الموظف، ويمكنك تغيير رقم الجوال من خلال الأتي:

في البداية يجب التوجه إلى الفرع واصطحاب الهوية الوطنية لإثبات ملكية الحساب.

قم بتعبئة طلب تغيير رقم الهاتف لدى موظف خدمة العملاء في البنك.

تزويد موظف خدمة العملاء رقم الهاتف المحمول الجديد ويتم تغييره بسهولة وربطه بالحساب.

بعد ذلك سوف يتم تنشيط رقم الجوال المسجل في الحساب خلال مدة زمنية قصية عن طريق البنك.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بمعرفة طريقة طريقة تغيير رقم الجوال في الراجحي عن طريق النت أو أجهزة الصرافة الآلية أو من خلال التوجه لزيارة أحد فروع البنك.