نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية الآن من الأمير عبد العزيز بن فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية المقدمة من الجمعية الخيرية التابعة لهم، تلك الجميع التي تقدم المساعدات المالية والعلاجية للمواطنين الأكثر احتياجاً داخل السعودية، وتقع تلك الجمعية في 6600 نهضة المعرفة الروضة بجدة، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بطلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد والشروط التي يجب توافرها ليتم الموافقة على الطلب، بالإضافة إلى طريقة التقدم ومتابعة الطلب.

لمحة مختصرة عن الأمير عبد العزيز بن فهد

هو أصغر أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ولد عام 1973 شهر أبريل، زوجته العنود بنت فيصل بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، ولدية أربعة أخوة وهو فيصل ومحمد وسلطان وسعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وأمة هي الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم.

طريقة كتابة طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

سنوضح لكم خطوات كتابة طلب المساعدة وإرساله إلى جمعية الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية وهي:

البدء بالتسمية.

تقديم التحية والاحترام للأمير عبد العزيز بن فهد

توضيح سبب طلب المساعدة وسرد الطلب المقدم بشكل تفصيلي مع توضيح كافة التفاصيل ليتم الموافقة عليه.

إرفاق الأوراق والمستندات التي توضح أحقية صاحب الطلب الحصول على الدعم المالي.

وفي نهاية الطلب كتابة اسم صاحب الطلب، والعنوان، ورقم الجوال.

وفي غضون شهر على الأكثر يتم الرد على الطلب من خلال رسالة هاتفية يتم إرسالها على رقم صاحب الطلب الموضح في نهاية الطلب المقدم.

طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد

هناك طريقتين لتواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وهم:

عن طريق الواتساب وذلك على رقم 8004000000

البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة وهو في 6600 نهضة المعرفة الروضة بجدة.

شروط الموافقة على طلب المساعدة المالية مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد