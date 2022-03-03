حساب ضريبة القيمة المضافة 1443 في السعودية الخطوات والسلع المعفاة من الضريبة

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عمر شويل - جدة حساب ضريبة القيمة المضافة 1443 في السعودية وأهم السلع المعفاة من الضريبة، لقد قامت المملكة العربية السعودية بفرض قيمة على مجموعة من السلع التي تقوم المنشآت ببيعها، وعندما بدأت القيمة المضافة في الارتفاع، أدي ذلك إلى تساؤل البعض من المواطنين والتجار عن الطريقة التي يتم بها احتساب ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك ليتم التعرف على الأسعار الجديدة للخدمات والسلع الوطنية وغيرها من السلع التي يتم طرحها داخل الأسواق؛ والميزة أوالفائدة لحسابها هي التعرف على الربح الذي ينتج من البيع للمستهلك، والتعرض أيضا على السلع المعفاة من دفعها، واليوم سوف نقوم بعرض كل طريقة احتسابها، والسلع المعفاة من القيمة المضافة، والسلع المفروض عليها القيمة المضافة.

حساب ضريبة القيمة المضافة

يتمكن من تحميل برنامج حاسبة القيمة المضافة. يستطيع المواطن معرفة طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة عن طريق القيام ببعض الخطوات كما يلي:

أولا يجب أن يتم التعرف على السعر الأصلي للسلعة قبل أن تبدأ في حساب قيمة الضريبة.

أعلم الضريبة التي حددتها السعودية والتي بلغت نسبتها إلى 15% في العام الماضي حتي يصبح الحساب أسهل.

وبعدها عليك ضرب النسبة الأصلية التي تخص السلعة في نسبة الضريبة التي حددتها المملكة.

وبعدها قم بقسمة الناتج من الضرب على المئة.

ويعتبر هذا الناتج هو القيمة المضافة.

ثم عليك جمع الناتج الذي ظهر إليك مع السعر الأصلي الخاص بالسلعة.

والرقم الناتج من هذه العملية يعتبر هو السعر النهائي الذي يتم بيعه في الأسواق المختلفة.

طريقة حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة

حيث إنه كما قمنا بعرض تفاصيل ضريبة القيمة المضافة وكذلك الخطوات التي يجب القيام بها لكي تتمكن من حساب قيمة الضريبة المضافة. يمكننا أيضاً الآن ذكر خطوات حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة كما يلي:

القيام بالذهاب إلى آلة حساب الضريبة

ثم بعد ذلك الدخول على إزالة الضريبة من السعر المتخصص بالسلعة نفسها

سوف يتم حساب الضريبة حسب ما حددتها الحكومة

ثم سوف تتمكن من معرفة مبلغ السلعة الأساسي دون ضريبة.

السلع التي يضاف إليها القيمة

لقد وضعت حكومة المملكة السعودية قائمة بها السلع التي يتم دفع ضريبة القيمة المضافة عليها خلال عام 2020 وأهم هذه السلع أو الخدمات:

الأطعمة أو بمعني أخر جميع السلع التي تخص الغذاء.

أي خدمة تخص التعليم.

خدمات العقارات.

الخدمات المختلفة لوسائل النقل.

جميع خدمات الرعاية الصحية.

جميع المشتقات النفطية.

بعض من المعادن المخصصة للاستثمار.

جميع الخدمات التي توجد على الإنترنت.

الاتصالات سواء كانت اللاسلكية أو السلكية.

الخدمات البنكية

وكذلك الخدمات الوطنية.

الخدمات الخاصة بالتأمين الصحي.

خدمات البنوك كالتأمين والادخار والحساب الجاري.

السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية

كما تم الإعلان من قبل المملكة أيضا عن وجود مجموعة من السلع المعفاة من الضريبة المضافة يمكن ذكرها كما يلي:

لقد قامت وزارة الصحة بتحديد مجموعة من الأدوية والأدوات الصحية لا يتم تطبيق الضريبة عليها.

مجموعة المعادن التي يتم استثمارها كالذهب والفضة والبلاتين أيضا.

وسائل النقل التي يتم تصديرها.

السلع التي تخص النقل الدولي.

تأجير وبيع العقارات لا يتم دفع ضريبة القيمة المضافة عليها

أيضا جوازات السفر.

حسابات الإيداع أو الادخار الشخصية في البنوك. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة إستخراج رقم ضريبي في المملكة 1443 وطريقة التحقق منه وخطوات احتساب الضريبة.

خطوات التحقق من الرقم الضريبي