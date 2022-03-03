حملة الراجحي للحج الشروط وطرق التواصل

حملة الراجحي للحج من الحملات الهامة التي يرغب كافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة التعرف على تفاصيلها حيث يقدم الراجحي حملات الحج المجانية والتي يمكن الاستفادة منها في حالة توافر شروط حملة الراجحي للحج 1443 في المتقدم، بالإضافة إلى أن الحملة تعمل على توفير عدد من الدورات التي تساهم في مد المتقدم بجميع المعلومات الخاصة بالحج وإرشادات أداء الفريضة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حملة الراجحي للحج وطريقة التسجيل بها.

حملة الراجحي للحج

يتم توفير حملة الراجحي للحج لراغبي الحج من داخل المملكة العربية السعودية ويتحمل أبناء المرحوم عبد العزيز صالح الراجحي التكاليف الكاملة للحملة دون أي تكاليف على المتقدم، ولكن يتوجب على المتقدم إذا كان من المواطنين أن يستوفي الآتي:

ألا يكون قد سبق له القيام بفريضة الحج.

الأفراد المحرمين وقد سبق لهم الحج لا يقبل طلب التسجيل الخاص بهم.

أن يكون الفرد الراغب في التسجيل ليس لديه ما يكفي من المال للتقديم على الحج.

تمتع المتقدم بالصحة الجسدية التي تؤهله لأداء الفريضة.

يبدأ عمر قبول طلب التسجيل من سن 25 عامًا.

الأفراد المحرمين لا يجب أن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

يجب ملئ طلب الاشتراك في الحملة بكل دقة.

إحضار صورة من كارت العائلة.

الالتزام بالسفر عن طريق الحافلات المخصصة للحملة فقط.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للمقيمين

يتاح أيضًا للأفراد المقيمين التسجيل في حملات الحج المجانية 1443 مع ضرورة الالتزام بالآتي:

رخصة الإقامة الخاصة بالمقيم تكون سارية.

مرور عام كامل على إقامة المتقدم داخل المملكة.

الالتزام بكافة القوانين والاحكام الخاصة بالأمانة وعدم الحصول على أي أحكام قضائية مخلة بالشرف.

كون المقيم حسن السلوك إحدى أهم الشروط الأساسية للاشتراك في الحملة.

التسجيل في حملة الراجحي 1443

إلى الآن لم يتم فتح باب التسجيل في حملة الراجحي لهذا العام ولكن وجب التنويه على أن التسجيل يتم من خلال إحدى الطرق الآتية: