ظهرت نتائج القبول المديرية العامة للسجون 1443 نساء رتبة جندي السعودية

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عمر شويل - جدة نتائج القبول المديرية العامة للسجون 1443 على رتبة جندي للعنصر النسائي بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها صباح اليوم الخميس 3 مارس 2022 الموافق 30 رجب 1443هـ من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة وللمتقدمات على الوظائف النسائية العسكرية الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي المديرية العامة للسجون الولوج للموقع الإلكتروني الرسمي أبشر توظيف واتباع الخطوات ومعرفة النتيجة، كذلك للمتأهلات للقبول عليهم الحضور وفق الموعد المحدد لهم في الرسائل النصية الساعة السابعة صباحًا لموقع مبنى القبول والتسجيل بالرياض بجوار وزارة النقل، والإتزام بكافة شروط الدخول للمبنى.

نتائج القبول المديرية العامة للسجون 2022 رتبة جندي نساء

في نفس السياق السابق ذكره فقد أعلنت من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة على رتبة جندي نساء وفق الشروط الواجب توافرها للقبول والتسجيل وقد تم استقبال الطلبات إلكترونيًا من خلال منصة أبشر توظيف بدءًا من السبت 5 فبراير 2022 الموافق 4 رجب 1443هـ، وأغلق باب التسجيلالإلكتروني يوم الخميس 10 فبراير 2022 الموافق 9 رجب 1443.

رابط الاستعلام الرسمي عن نتائج القبول المديرية العامة للسجون 1443 نساء برتبة جندي

في الختام للاستعلام على رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون نساء 1443 بإمكان المتقدمات اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر توظيف.

ثم القيام بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وكافة بيانات الدخول والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كتابة رقم الطلب الذي تم الاحتفاظ به وقت التسجيل.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة إستعلام، وستظهر أمامك على الشاشة نتائج القبول المديرية العامة للسجون 1443.

شروط التسجيل بالمديرية العامة للسجون نساء 1443هـ

وعن شروط القبول والتسجيل وفق ما أعلنته من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا شرط الالتحاق بالوظائف العسكرية نساء أن تكون المتقدمة جنسيتها سعودية من أبوين سعوديين، مع استثناء من ولدت لأب يؤدي خدمه للمملكة خارج السعودية.

كذلك لابد أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها من قبل بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة.

أيضًا شرط توفر هوية وطنية مستقلة سارية.

كما يشترط أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

شرط ألا تكون المتقدمة شغل الوظيفة غير متزوجة بغير سعودي.

كذلك لابد أن يتوافق طول المتقدمة لشغل الوظيفة العسكرية مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

أيضًا شرط حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما يشترط ضرورة مصادقة المؤهل العلمي من قبل جهة الاختصاص التابع لها المتقدم.

شرط ألا يكون وقد سبق للمتقدمة التعيين بوظائف عسكرية أو تم استبعادها أو طردها من أحد المعاهد العسكرية.

كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدمة عن 35 عام وقت تقديم طلب التسجيل والقبول.

أيضًا يجب الموافقة من قبل المتقدمات على التدريب خارج المملكة إذا احتاج الأمر ذلك.

شرط اجتياز المتقدمة الدورة الأكاديمية التخصصية في أعمال السجون قبل البدء بالعمل.

في النهاية يجب الإقرار بالالتزام بالعمل وفق المدة المقررة نظاميًا ووفق ما يتم إلزامها به في أي منطقة أو محافظة سعودية وفق ما يصب بمصلحة العمل.

الأوراق والمستندات المطلوبة عند حضور المتأهلات للمديرية العامة للسجون 2022

كذلك للمتأهلات للقبول عليهم احضار المستندات التالي ذكرها:

أولًا احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته من خلال بوابة أبشر توظيف.

أيضًا شرط احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وتون سارية المفعول وصورة واضحة منها .

وتون سارية المفعول وصورة واضحة منها . كذلك احضار أصل الشهادة الدراسية المعتمدة وصورة مصدقه منها.

إحضار أصل الشهادات الإضافية التي تم تقديمها على بوابة أبشر توظيف أثناء التقديم مع صور منها.

كما يجب إحضار4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، وصورة الوجه واضحة بها.

في الختام احضار ملف أخضر توضع فيه جميع المستندات السابق ذكرها.

شروط الحضور للمقبولين مبدئيًا رتبة جندي المديرية العامة للسجون 2022

إضافة لما سبق فعلى المتقدمات المقبولات الإلتزام التام بعدد من التعليمات الهامة نذكرها بالترتيب التالي: