تخفيضات هايبر بنده بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك العرض ساري حتى 5شعبان 1443هجري

تخفيضات وعروض هايبر بنده دائما مستمرة وبقوة، حيث يصل الخصم على جميع السلع والمنتجات الضرورية إلى 50٪ بالإضافة إلى الأسعار المتفاوتة، وتتوافر العروض في جميع مراكز البيع التابعة له في جميع أنحاء السعودية.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية الضرورية:

متاح العديد من العروض الهائلة على جميع أنواع الزيوت والتي من بينها ما يلي :-

زيت ذرة عافية (2.9 لتر) سعره الأن بالعرض 39.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز بخل البلسمك/بالفلفل/بالريحان عافية (250 مل)، سعره قبل العرض كان 18.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.

عرض أخر على زيت كانولا أولايت (2×1.5 لتر)، سعر الربطة قبل العرض 43.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح 32.95 ريال سعودي، إشتري 1+1 مجاناً.

إشتري، 2+1 مجاناً من زيت دوار الشمس هالة (1.5،لتر)/ نباتي نخيل(1.5 لتر) سعره الأن بالعرض 29.95 ريال سعودي، تلك السعر لشراء 3 حبات.

متوفر أيضاً بالعرض زيت زيتون بكر ممتاز عافية (1 لتر) سعر العبوة بالعرض الأن 24.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على منتجات اللحوم والدواجن:

متواجد بالعرض في قسم الدواجن المجمدة صدور دجاج (450 جرام) سعره قبل العرض كان 16.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.

كما متاح أيضاً تخفيض على أفخاد دجاج غليظة/أجنحة دجاج (900،جرام)، بسعر 9.95 ريال سعودي.

متواجد عرض هائل على برجر بقري بالتوابل العربية انتاج ساديا (224 جرام)، سعر العبوة قبل العرض 9.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 5.50 ريال سعودي.