نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية تصل إلى 60٪ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في المقال التالي

نقدم لحضراتكم عملاء أسواق العثيم بالسعودية كل ما ورد في مجلة العروض والخصومات لهذا الأسبوع، حيث يتواجد على العديد من المنتجات تخفيضات تصل إلى 50٪، والأسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء حيث تعمل إدارة العثيم بكل جهد للحصول على إرضاء المستهلك و مواصلة زيادة شعبيته بجميع أنحاء السعودية. عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية: متواجد بداخل العرض صانعة بيتزا وخبز حي في سي، سعرها بداخل العرض 159 ريال سعودي، لعمل الخبز بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

متوفر أيضاً صانع طعام جيباس 4×1 متعدد الاستخدامات، سعره بداخل العرض 159 ريال سعودي.

خصم 20٪ على فرن كهربائي سعة 48 لتر إنتاج شركة كليك أون، بسعر بعد الخصم 249 ريال سعودي.

كما متوفر عرض آخر على فرن كهربائي سعة 45 لتر مقدم من شركة بيكاي، سعره الأن ولفتره محدودة 229 ريال سعودي.

تخفيض على قدر ضغط السيف كهربائي سعة 8 لتر سعره بالعرض الأسبوعي 299 ريال سعودي، كما متاح أيضاً عرض أخر على قدر ضغط كهربائي سعة 10 لتر مقدم من شركة كولين، سعره الأن 269 ريال سعودي.

مقلاة كهربائية سعة 2.6 لتر، لقلي البطاطس وجميع المقليات بطريقة صحية وسهلة، انتاج شركه هومر، سعرها بالعرض 169 ريال سعودي، بادر بالحصول على العرض.

مكواه فيلبس جاف، بسعر 59 ريال سعودي.

عصارة حمضيات كليك أون، سعرها الأن بداخل العرض 89 ريال سعودي. عروض العثيم على أدوات المطبخ: متاحة صينية فرن كاسا بونيتا، مكونة من 3 قطع مقاسات مختلفة، سعرها بالعرض 35.95 ريال سعودي.

كما متاح عرض أخر على مقلاة كاسا بونيتا مكون الطقم من 3 قطع، بسعر 44.95 ريال سعودي.

توجد بالتخفيض أيضاً طباخة أرز بانيكس سعة 1.8 لتر، الان سعرها 89.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: متواجد عرض على كيلو لجم عجل بلدي بدون عظم، بسعر 52.95 ريال سعودي.

متاح عرض أخر على كيلو لحم عجل بلدي بالعظم، سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي.

بقسم الجبن متوفر تخفيض على جبن رومي مصري تشيزا لاند، سعرها 38.95 ريال سعودي،كما متوافر عرض أخر على لبنة فوود جايت هنغاري 2.75 كجم، بسعر 20.95 ريال سعودي، وسعر العلية 57.50 ريال سعودي.

متاح أيضاً مرتديلا أمريكانا دجاج سادة/زيتون، بسعر 30.95 ريال سعودي، تلك العرض لفترة محدودة. الوسوم عمر شويل - جدة خصومات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية تصل إلى 60٪ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية تصل إلى 60٪ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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