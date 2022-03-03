رابط نتائج قبول وظائف السجون نساء 1443 على رتبة جندي jobs.sa المديرية العامة للسجون وظائف

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عمر شويل - جدة نتائج قبول وظائف السجون نساء 1443 من أهم النتائج التي يبحث عنها المرشحات لوظائف السجون من العنصر النسائي، بعد أن أعلنت المديرية العامة للسجون منذ قليل ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج قبول وظائف المديرية العامة للسجون نساء 1443، وسوف يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً في وظائف السجون إلكترونياً من خلال رابط أبشر للتوظيف jobs.sa.
ويجب على من تم اختيارهن بشكل مبدئي الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا الخطير، والحضور في الموعد المحدد أمام اللجنة المكلفة باستكمال الإجراءات، وعدم الحضور في الموعد المحدد يعرض صاحبه للاستبعاد ولا يحق له الرجوع على الجهات المختصة في شيء، مع ضرورة اصطحاب كافة المستندات الأصلية للمطابقة، ولاستكمال الإجراءات يجب تخطي واجتياز المقابلة الشخصية.
نتائج قبول وظائف السجون نساء 1443
تعد وظائف المديرية العامة للسجون من أهم الوظائف التي يرغب أن يلتحق بها الرجال والنساء، لما لها من مميزات عديدة من حيث الراتب والخدمات المقدمة للموظفين بها، لذلك نجد هناك اهتمام كبير بنتائج وظائف السجون نساء 1443 على رتبة جندي.
رابط نتائج السجون نساء 1443 jobs.sa
يتم الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على رابط أبشر للتوظيف الإلكتروني، وتعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول، والنقر على النتائج ثم الضغط على استعلام سوف تظهر النتائج في الحال بالأسماء ومواعيد الحضور لاستكمال الإجراءات.
وظائف المديرية العامة للسجون نساء 1443
هناك بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها عند الحضور لاستكمال الاجراءات. حيث أن هذا القبول هو قبول مبدئي وليس نهائي. فيجب على من تم ترشيحهن الحضور في الموعد المحدد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد كورونا. وعدم اصطحاب مرافقين عند إجراء المقابلة الشخصية.
المستندات المطلوب إحضارها عند استكمال الإجراءات
يتم الاستعلام إلكترونياً عبر رابط أبشر للتوظيف jobs.sa، ويجب إحضار المستندات التالية عند استكمال الإجراءات.
- طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة أبشر للتوظيف.
- أصل بطاقة الهوية الوطنية ونسختين منها.
- نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة ومدون به اسم الأم.
- إحضار نسخة من سجل الأسرة للمتقدمة إذا كانت متزوجة.
- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ونسختين مصدقة منها.
- أصل الشهادات الإضافية التي تم تسجيلها عبر منصة أبشر.
- حافظة لحفظ المستندات وقلم أزرق.
- إحضار السجل الأكاديمي للشهادات الإضافية.
- معادلة الشهادة التي تم الحصول عليها من خارج المملكة.
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