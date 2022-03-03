رابط نتائج قبول السجون نساء 1443 نتائج القبول المبدئي في وظائف المديرية العامة للسجون jobs.sa

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عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول السجون نساء 1443 من أكثر الروابط التي يجري عليها بحث مكثف خلال هذه الساعات، وذلك بعد إعلان المديرية العامة للسجون وظائف عن أسماء المقبولين في وظائف السجون نساء 1443، نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي في وظائف السجون، وجاء الاختيار والمفاضلة بين المتقدمات بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة، من قبل اللجنة المكلفة بالاختيار التابعة للمديرية العامة للسجون.

ويجب على من تم قبولها تجهيز كافة المستندات المطلوبة والحضور أمام اللجنة في الموعد المحدد لها، ومن يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد يعد تنازل منها عن حقها في الترشح للوظيفة، كما يجب اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة، مع العلم أن هذا القبول هو قبول مبدئي يستلزم استكمال بعض الإجراءات، ومطابقة المستندات الأصلية مع ما تم رفعه مع استمارة التسجيل واجتياز المقابلة الشخصية.

رابط نتائج قبول السجون نساء 1443

أعلنت المديرية العامة للسجون ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي نساء 1443، ويتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً، من خلال الولوج إلى رابط أبشر للتوظيف jobs.sa، والضغط على نتائج قبول السجون نساء 1443، والاطلاع على أسماء المقبولين ومعرفة موعد استكمال الإجراءات ومطابقة المستندات والمقابلة الشخصية.

وظائف المديرية العامة للسجون نساء والمستندات المطلوبة

طباعة نموذج موعد المراجعة عبر أبشر للتوظيف. يجب إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 نسختين منها. إحضار نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة والذي يتضمن اسم والدة المتقدمة. في حال كانت المتقدمة متزوجة فيجب إحضار نسخة من سجل الأسرة الخاص بها. صورة من الورقة الخاصة للعنوان الوطني. أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وعدد 2 نسخة منها. أصل الشهادات الإضافية والتي تم رفعها على أبشر ونسخة مصدقة منها. إحضار السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية مع نسخة مصدقه منه. من تحصلت على المؤهل خارج المملكة يجب عليها إحضار شهادة معادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية. إحضار ملف لحفظ المستندات وقلم أزرق وعدم اصطحاب مرافقين عند استكمال الإجراءات والمقابلة الشخصية.

نتائج قبول وظائف السجون نساء 1443 وتعليمات هامة يجب الالتزام بها

يجب على المرشحات لوظائف المديرية العامة للسجون نساء 1443 الحضور أمام اللجنة لاستكمال الإجراءات في الموعد المحدد. مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم اصطحاب مرافقين عند المقابلة الشخصية. والتأكد من أخذ كافة المستندات المطلوبة للمطابقة. ولا يسمح لدخول اللجنة إلا لمن يوجد على تطبيق توكلنا على جواله أنه محصن وأنه قد تلقى جرعتي كورونا.