نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة الملك فهد الخيرية للحصول على مساعدة مالية وكفالة اسر الايتام واعانات حوالي 20 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الملك فهد الخيرية ، مؤسسة الملك فهد الخيرية من المؤسسات الخيرية الكبيرة التي إمتدات حتى خامس ملوك المملكة السعودية، حيث سجل الملك فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه حضوراً مميزاً لافتاً للمستوى المحلى والإقليمي الدولي، وهذا ما جعله من أحد القادة المؤثرين بالتاريخ الحديث.

حيث أنه قام بإنجاز العديد من المشروعات التنموية التي تكون فريدة من نوعها خلال الفترة التي حكم بها والتي تصل إلى ما يقارب ربع قرن، ووضع بعض القواعد الخاصة بالنظام الدستوري ببلاده وكان النظام الأساسي لحكمه ونظام مجلس الشورى.

مؤسسة الملك فهد الخيرية

تهدف المؤسسة الخيرية للملك فهد بن عبد العزيز على المساهمة في كثير من الشئون سواء التعليمية أو الإسلامية أو الصحية والاجتماعية، فهي تعمل دائماً لتقديم العديد من المنافع الذي يحتاج إليها الإنسان.

فهي تعتني بكتاب الله وتعاليمه مع إصرارها على إقامة وتعمير المساجد وبعض المراكز الإسلامية وتقديم الدعم اللازم لها، كما تقوم بنشر القرآن الكريم والكتاب الإسلامي حتى يتم رسخ الانتماء إلى الدين الإسلامي.

أما بالنسبة إلى اهتمام الجمعية الخيرية إلى الشؤون التعليمية فهي تقوم بالتواصل مع الجهات التعليمية والمؤسسات والمراكز التابعة للبحث العلمي لتعزز مكانتها، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية وزمالات التفريغ العلمي بالتخصصات التي يكون المسلمين بحاجة لها.

أهداف مؤسسة الملك الفهد للشؤون الاجتماعية

تقوم بكفالة أسر الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الأسر التي تكون بحاجة إلى المساعدات والدعم.

كما أنها تعمل على تعمير المساكن وتقديم الدعم اللازم لمشاريع الاسكان الاجتماعي.

أيضاً تقوم المؤسسة بتقديم دعم برامج التأهيل والتدريب بهدف توطين الوظائف ورفع القدرة والكفاء لكافة الأسر المحتاجة وجعلهم الحصول على الدعم الذي يجعلهم معتمدين على أنفسهم وأسرهم.

أهم الأعمال الخيرية والأنشطة التي تنفذها مؤسسة الملك فهد

تعمل دائماً مؤسسة الملك فهد الخيرية على تنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج التي تتمثل في صورة مشاريع يستفيد منها كل الأسر المحتاجة ومن ضمنها ما يلي: