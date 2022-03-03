فئات غير سعودية مسموح لها بالحج هذا العام 1443

وزارة الحج والعمرة، قد نوهت وزارة الحج والعمرة إلى تذكير المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن أقل عمر يمكن من خلاله السماح للفئات العمرية بإصدار التصاريح الخاصة بهم من خلال تطبيقي اعتمرنا وكذلك توكلنا، وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية حجز التصاريح المطلوبة لكافة الأعمار بواسطة تطبيق اعتمرنا، على أن يتم الاكتفاء فقط بشرط ظهور الحالة الخاصة بالفرد على أنه محصّن من خلال خدمات تطبيق توكلنا الصحية، وقد قامت الوزارة بتحديد الحد الأدنى للعمر الذي من خلاله يتم إصدار تصاريح الدخول إلى الحرمين، واليكم التفاصيل.

الحد الأدنى للعمر لإصدار التصاريح لدخول الحرمين الشريفين

صرحت وزارة الحج والعمرة من خلال حسابها الرسمي في منصة تويتر، بأنه وفق العمل على الاشتراطات الصحية وكافة التدابير الاحترازية التي تم تحديدها من جانب الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، فإن الحد الأدنى لأي فئة عمرية من أجل إصدار التصاريح بواسطة تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا هو خمس سنوات فقط، وقد أكدت الوزارة على نفس السياق بأهمية أن تكون الحالة الصحية للفئة العمرية (محصن) كما هو موضح في تطبيق توكلنا.

الدخول إلى الحرمين الشريفين

وزارة الحج والعمرة قد وضحت في وقت سابق بأنه يمكن أن يتم اصطحاب الأطفال والدخول إلى المسجد الحرام لمن يزيد عمرهم عن 7 سنوات وتكون الحالة الصحية الخاصة بهم داخل التطبيق محصن كما هي ظاهرة في تطبيق توكلنا، وقد جاء ذلك التوضيح بعد توجيه سؤال من أحد المواطنين حول مدي إمكانية اصطحاب الطفل وفق عمر 8 سنوات حتي 10 سنوات والدخول إلى الحرم؟، وقد جاء رد الوزارة كما تم توضيحه.

فئات غير سعودية مسموح لها بالحج

حددت وزارة الحج بعض التفاصيل التي تخص الحج لهذا العام، فقد أعلنت عن تحديد فئتين فقط من المواطنين غير السعوديين من المقيمين، يتم السماح لهم بأداء مناسك فريضة الحج خلال ذلك العام الجاري، فقد أكدت الوزارة بأنه لا يتم السماح بتأدية مناسك الحج إلا للشخص الذي يحمل تأشيرة مخصصة لذلك الأمر أو أن يكون الشخص من المقيمين وفق إقامة نظامية داخل الأراضي السعودية، وهو ما يشير إلى إمكانية الأفراد من حاملي تأشيرة الزيارة، أو التأشيرات الخاصة بالأعمال، الحصول على تصريح من أجل أداء مناسك الحج لهذا العام.