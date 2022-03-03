كيف افتح حساب توفير أو ادخاري بعائد بنك الراجحي و شروط ومزايا الادخار

كيف افتح حساب توفير بعائد بنك الراجحي يتوافر لدي البعض أموالا يريد الاحتفاظ بها فيبحث دائما على مكان أمن يضع فيه أمواله أما في الخزينة داخل المنزل أو في احد البنوك التي توفر له الأمان العالي يقدم مصر في الراجحي العديد من الخدمات البنكية منها خدمة فتح حساب توفير بعائد لعملائه يستطيع من خلاله العميل ادخار أمواله تحت ضوابط وقوانين الشريعة الإسلامية ويحقق لصاحبة أربحها عليه وله الحق في إدارة حسابه الخاص به وطريقة فتح حساب التوفير في بنك الراجحي تتم بكل سهولة ويسر.

خطوات فتح حساب التوفير بنك الراجحي بعائد

من خلال الخطوات التي سوف نذكرها يمكن للعميل فتح حساب توفير في بنك الراجحي.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي. من خلال القائمة اختر إنشاء حساب ادخار خاص في البنك. يجب قراءة الشروط التي يوفرها البنك. يوجد بيانات خاصة يجب تعبئتها من قبل العميل في الحقول المخصصة لها مثل. مثل الاسم بالكامل ورقم البطاقة الشخصية بالإضافة إلى ذلك السن والجنسية. ثم الدخول إلى نظام ابشر للتسجيل به. ادخل معلومات الاتصال رقم الجوال البريد الإلكتروني مع التأكد على البيانات حتى يسهل على البنك التواصل مع العملاء. حدد البلد التي تقيم بها سواء كانت داخل السعودية أم خارجها. يتطلب منك البنك تحديد أعداد العائلة بالإضافة إلى طرق التواصل مع كل أفراد الأسرة ثم الضغط على “إرسال”. هنا يرسل البنك على رقم الهاتف الخاص بالعميل كود يجب الاحتفاظ به جيدا عند الأهمية. يجب أن يقوم العميل بزيارة إلى اقرب فرع من فروع البنك لإتمام الخطوات بشرط ألا يتعدى 30 يوما من بعد إرسال الكود الخاص. وبعد تستلم البطاقة الخاصة بالبنك بذالك قد تكون إنشاء حساب الادخار بعائد بنك الراجحي.

شروط فتح حساب التوفير في بنك الراجحي

يمكن للعميل فتح حساب توفير ولكن يوجد بعض الشروط لكي يتم التسجيل وفتح حساب التوفير عن طريق الأنترنت الشروط هي:

أن يكون لدي العميل بطاقة هوية وطنية شخصية سارية المفعول.

إنشاء حساب لمن لا يقل أعمارهم عن 15 عاما.يجب

يجب تعبئه البيانات خلال عملية التسجيل بطريقة صحيحة.

يشترط ألا يكون العميل قد شغل احد المناصب مثل منصب وزاري أو سياسي ولا أي احد أفراد العائلة.

ألا يكون لديه حساب بنكي اخر.

مزايا فتح حساب ادخار في بنك الراجحي

في حالة الوفاة يتواصل بنك الراجحي مع أسرة حساب الشخص المتوفى لكى يرسل أمواله المدخرة في حسابه. يوفر ربح يبدأ من 5% كحد أدني في خلال السنه الواحدة. يقوم البنك بوضع دفتر يسجل إنفاق كل حساب شهريا حتى لا يصرف صاحب الحساب أمواله في أمور غير مفيدة. يمكن المساهمة في كل الأسواق المالية حيث لا يشترط إذا كانت الأسواق في المملكة العربية السعودية أم في دول اخرى. في حالة إذا إغلاق صاحب الحساب حسابه يقوم البنك بإعطاء المبلغ بالإضافة إلى الربح من الاستثمار حيث يوفر طرق الاستثمار تبعا للشروط الإسلامية. يتم إعطاء العميل المبلغ المستثمر كاملا في نهاية الفترة. من السهل على صاحب الحساب الاستثمار في الكثير من المشاريع بشرط أن يبدأ الاستثمار بحد ادني 300 ريال سعودي في خلال كل شهر.

يمكن امتلاك بطاقة صراف إلى عن طريق الأنترنت دون الحاجة للذهاب لأحدي فروع البنك