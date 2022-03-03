نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الجامعة السعودية الإلكترونية عبر بوابة القبول seu.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية هدف الطلاب خريجي الشهادة الثانوية وما يعادلها، والتقديم في تخصصات الجامعة المختلفة عبر بوابة قبول الجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك نظرًا لنظام الدراسة الذي يقوم على فكرة التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الحضوري والإلكتروني طوال فترة الدراسة، يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان القائمين على شؤون التعليم على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، من خلال تقديم جيل قادر على العمل في ظل التوجهات الحديثة والمبتكرة السائدة، ليساهم في النهاية في تحقيق ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030.

الجامعة السعودية الإلكترونية

الجامعة السعودية الإلكترونية واحدة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية التي توفر التعليم مدى الحياة للراغبين في التسجيل في مرحلة البكالوريوس وكذلك مرحلة الماجستير؛ حيث يقوم نظام الدراسة على التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم عن بعد إلكترونيًا من خلال المنصة التعليمية، والتعليم التقليدي حضوريًا في مقر الدراسة، وذلك بنسبة 66% للحضور عبر المنصة التعليمية، ولعل أهم ما يميز الجامعة السعودية الإلكترونية أنها لا تتطلب نسب معينة للقبول، وإنما يتم المفاضلة بين المتقدمين في النسب، كما أنها لا تشترط مسار محدد في الثانوية العامة، فيما عدا كلية العلوم الصحية تشترط قبول طلاب قسم علمي في الثانوية العامة.

تسجيل الجامعة السعودية الإلكترونية

مع إعلان الجامعة السعودية الإلكترونية عن بدء التسجيل في مرحلة البكالوريوس، يستطيع الطلاب التقديم بالطريقة التالية:

أولًا، يجب الانتقال إلى رابط بوابة القبول الجامعة السعودية الإلكترونية info.seu.edu.sa. بعد ذلك يتم النقر على خيار تسجيل مستخدم جديد (سيكون متاحا خلال فترة التقديم فقط). أدخل البيانات والمعلومات المطلوبة. حدد الموقع والمكان المناسب للدراسة بالتوافق مع موقعك الجغرافي. انتقل إلى صفحة البيانات الشخصية من خلال النقر على زر المتابعة. حدد الرغبات والتخصصات المفضلة، وأخيرًا انقر على خيار إرسال

تسجيل دخول الجامعة السعودية الإلكترونية

أتاحت الجامعة السعودية الإلكترونية إمكانية الدخول إلى الموقع الإلكتروني، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها للمستخدمين سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، ولكن لابد وأن يكون قد سبق وأنشأ حساب شخصي على البوابة الإلكترونية، وبالتالي يكون دخول الجامعة السعودية الإلكترونية بالطريقة الآتية:

انتقل إلى رابط تسجيل دخول الجامعة السعودية https://sso.seu.edu.sa/login. ادخل البيانات المطلوبة في الحقول المتاحة أمامك. سجل اسم المستخدم ثم كلمة المرور. أخيرًا انقر على تسجيل الدخول login.

تخصصات الجامعة السعودية الإلكترونية

تضم الجامعة السعودية الإلكترونية العديد من الكليات التي تدرس مختلف التخصصات للطلاب المشاركين بها، كالتالي:

كلية العلوم الإدارية والمالية وتشمل تخصصات إدارة الأعمال، والمحاسبة، والمالية، والتجارة الإلكترونية.

كلية الحوسبة والمعلوماتية وتشمل تخصصات تقنية المعلومات، علوم الحاسب، علوم البيانات.

كلِية العلوم الصحية وتشمل تخصصات المعلوماتية الصحية، الصحة العامة، تشترط طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة لذلك.

كلية العلوم والدراسات النظرية وتشمل تخصصات اللغة العربية والإنجليزية والدراسات النظرية، بالإضافة إلى الإعلام الإلكتروني.

شروط القبول في الجامعة السعودية

يتطلب التسجيل في الجامعة الإلكترونية بنجاح توافر الشروط التالية:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لا يتطلب التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية تحديد سنوات التخرج من الثانوية العامة.

كما لا يتطلب اجتياز اختبار القدرات العامة واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، وإنما تدخل ضمن معايير المفاضلة.

لا توجد نسب محددة للقبول، وإنما تكون النسب تنافسية بين الطلاب.

رابط تسجيل الجامعة السعودية الإلكترونية

أتاحت الجامعة السعودية الإلكترونية لكافة الطلاب داخل السعودية سواء من المواطنين أو المقيمين التسجيل في أحد الكليات التي تضمها، ولكن اشترطت على الطلاب غير السعوديين ضرورة أن تكون الإقامة نظامية، حيث توفر مقاعد لهم بنسبة 5%، وذلك عبر رابط التقديم https://info.seu.edu.sa/، وتبلغ رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية 265 ريال سعودي للساعة الأكاديمية في الفصل الاعتيادي، وهذه الرسوم بدون ضريبة القيمة المضافة التي تتحمله الدولة عن الطلاب السعوديين، بينما تكون نسبة الضريبة للطلاب غير السعوديين 15%.