نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة تعديل البيانات في حساب المواطن للفرد المستقل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت تعديل البيانات في حساب المواطن للفرد المستقل من أكثر مواضيع البحث على محركات البحث بالمملكة العربية السعودية وبعد أن تم اتاحة البرنامج للعديد من التعديلات في ضوابط الدعم وكان من ضمن هذه التعديلات حسابات الفرد المستقل، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم طريقة تعديل البيانات الخاصة بحساب المواطن وذلك للفرد المستقل بالخطوات.

تحديث البيانات للفرد المسجل

برنامج حساب المواطن قام بتوضيح طريقة تحديث البيانات للأفراد المستقلين المسجلين في حساب المواطن خاصة إذا كان المستفيد فرد مستقل ينبغي عليه أن يكون بتقديم الوثائق التي تثبت استقلاليته في المسكن وتكون باسم مقدم الطلب وتشمل أيضا حق الملكية للسكن أو عقد الإيجار الموحد هو السكن الجامعي أو في الكليات العسكرية أو المعاهد وبالتالي في حالات عدم تواجد هذه الوثائق يتم إضافته كتابع على رب الأسرة .

المستندات المطلوبة لتعديل بيانات حساب المواطن

بين برنامج حساب المواطن أنه توجد بعض المستندات المطلوبة لكي يتم تعديل بيانات حساب المواطن للفرد المستقل وذلك لكي يثبت استقلاله في السكن ليتم صرف الدعم ومن هذه الأوراق المطلوبة:

لابد من تواجد عقد ايجار الوحدة السكنية، أيضا لابد من تواجد عقد تمليك المنزل، وكذلك وجود استمارة إثبات التحاقه سواء بالجامعة أو معهد أو كلية عسكرية.

وقد أتاح برنامج حساب المواطن للأشخاص المستقلين بتقديم هذه المستندات المطلوبة في خلال 60 يوم وفي حالة عدم اثبات استقلال الفرد المستفيد سوف يوضع في بيانات رب الأسرة كتابع له.

خطوات تعديل بيانات حساب المواطن بالفرد المستقل

يبين برنامج حساب المواطن الخطوات التي لابد من اتباعها لتعديل البيانات ورفع الوثائق المطلوبة وأيضا تأكيد صحة بياناتها كفرد مستقل وهذه الخطوات هي:

أولا تسجيل الدخول على منصة برنامج حساب المواطن، ثم يقوم بالضغط على خانة تفاصيل، ثم يقوم بالضغط على خانة تحديث البيانات، ثم يقوم برفع كل المستندات المؤكدة على استقلال الشخص المستفيد، ثم يقوم بالضغط على أيقونة التالي، ثم القيام بتدوين كل البيانات المطلوبة، ثم القيام بتدوين كل البيانات المطلوبة منه، ثم يقوم الشخص المستفيد بالضغط في خانة الموافقة على صحة البيانات المرفوعة، ثم الضغط على أيقونة ارسال البيانات.

وقد أعطى برنامج حساب المواطن الفرصة في استطاعة تغير الوثائق بأخرى جديدة عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى على المنصة برقم بطاقة الهوية الوطنية.